Nhân chứng vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Thủ Đức: 'Nhà 7 người mà chết 6, chết thảm quá, tội nhất 2 đứa nhỏ'

Tin nóng 30/03/2021 09:08

Sáng 30/3, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng về trận hỏa hoạn lúc nửa đêm qua khi đã khiến cho 6 người trong cùng 1 gia đình tử vong.

Giữa đêm, trên địa bàn phường Cát Lái, TP Thủ Đức đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm chết 6 người trong gia đình. Sáng 30/3, không khí tang thương bao trùm khắp con hẻm đường Nguyễn Thị Định, người dân xung quanh ai nấy đều xót xa khi nhắc đến vụ hỏa hoạn đầy đau thương. Theo thông tin ban đầu, 6 người mắc kẹt và tử vong trong ngôi nhà gồm vợ ông Tâm, con dâu, hai con, cháu ngoại, cháu nội.

Nhân chứng vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Thủ Đức: 'Nhà 7 người mà chết 6, chết thảm quá, tội nhất 2 đứa nhỏ' - Ảnh 1
Hiện trường xảy ra vụ cháy - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đứng trước con hẻm xảy ra vụ cháy, một người hàng xóm chia sẻ, giữa khuya, khi nghe tiếng hô hoán, anh chạy ra xem thì thấy cháy trong nhà, khóa cửa trong. Lúc đó ông Tâm ở ngoài cũng nỗ lực để chữa cháy nhưng không thành, bất lực nhìn người thân kêu cứu bên trong. Người hàng xóm này nói thêm: "Ban đầu anh cứ nghĩ người không sao ai ngờ chết tới 6 người, nhà 7 người mà chết 6, có mỗi ông Tâm ở ngoài nên sống sót thôi. Tội nhất là có 2 đứa nhỏ, 1 đứa khoảng 6 tuổi, đứa còn lại có 2 tháng", anh chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị.

Nhân chứng vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Thủ Đức: 'Nhà 7 người mà chết 6, chết thảm quá, tội nhất 2 đứa nhỏ' - Ảnh 2
Người thân nạn nhân òa khóc khi hay tin vụ cháy - Ảnh: Tuổi Trẻ
Nhân chứng vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Thủ Đức: 'Nhà 7 người mà chết 6, chết thảm quá, tội nhất 2 đứa nhỏ' - Ảnh 3
Căn nhà nơi xảy ra vụ cháy đau thương - Ảnh: Tuổi Trẻ

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Võ Văn Lễ (66 tuổi, cậu của gia đình nạn nhân Tâm) đau xót cho hay: "Nhà nó 6 người chết cả rồi, có mỗi thằng Tâm sống sót, đang điều trị ở bệnh viện, đứa cháu nội trai mới có 2 tháng tuổi, cháu ngoại gái thì được 6 tuổi, chết thảm quá, không ngờ lại xảy ra như vậy". Người này vẫn chưa thể bình tĩnh khi nhắc lại vụ hỏa hoạn quá thương tâm xảy ra với gia đình cháu trai.

Theo người thân của các nạn nhân, gia đình ông Tâm làm nghề thợ điện, sống chan hòa với bà con chòm xóm, riêng ông Tâm đang được điều trị tại BV Quận 2, TP.HCM. 

Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Hiện trường bị phong tỏa nghiêm ngặt.

Nóng: Công an 2 tỉnh vào cuộc điều tra vụ nam thanh niên bị trùm đầu, 'chôn sống'

Nóng: Công an 2 tỉnh vào cuộc điều tra vụ nam thanh niên bị trùm đầu, 'chôn sống'

Sáng nay, vụ nam thanh niên bị trùm đầu và bị "đào hố chôn sống" nghi ở Nghệ An lan truyền trên mạng xã hội khiến cộng đồng xôn xao. Sau khi công an Nghệ An thông tin về vụ việc, công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cũng tiết lộ thông tin mới.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà vụ cháy Thủ Đức cháy nhà kinh hoàng

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 55 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào