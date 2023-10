Sáng nay, vụ nam thanh niên bị trùm đầu và bị "đào hố chôn sống" nghi ở Nghệ An lan truyền trên mạng xã hội khiến cộng đồng xôn xao. Sau khi công an Nghệ An thông tin về vụ việc, công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cũng tiết lộ thông tin mới.