Sáng 30/3, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng về trận hỏa hoạn lúc nửa đêm qua khi đã khiến cho 6 người trong cùng 1 gia đình tử vong.
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Giữa đêm, trên địa bàn phường Cát Lái, TP Thủ Đức đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm chết 6 người trong gia đình. Sáng 30/3, không khí tang thương bao trùm khắp con hẻm đường Nguyễn Thị Định, người dân xung quanh ai nấy đều xót xa khi nhắc đến vụ hỏa hoạn đầy đau thương. Theo thông tin ban đầu, 6 người mắc kẹt và tử vong trong ngôi nhà gồm vợ ông Tâm, con dâu, hai con, cháu ngoại, cháu nội.
Đứng trước con hẻm xảy ra vụ cháy, một người hàng xóm chia sẻ, giữa khuya, khi nghe tiếng hô hoán, anh chạy ra xem thì thấy cháy trong nhà, khóa cửa trong. Lúc đó ông Tâm ở ngoài cũng nỗ lực để chữa cháy nhưng không thành, bất lực nhìn người thân kêu cứu bên trong. Người hàng xóm này nói thêm: "Ban đầu anh cứ nghĩ người không sao ai ngờ chết tới 6 người, nhà 7 người mà chết 6, có mỗi ông Tâm ở ngoài nên sống sót thôi. Tội nhất là có 2 đứa nhỏ, 1 đứa khoảng 6 tuổi, đứa còn lại có 2 tháng", anh chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, ông Võ Văn Lễ (66 tuổi, cậu của gia đình nạn nhân Tâm) đau xót cho hay: "Nhà nó 6 người chết cả rồi, có mỗi thằng Tâm sống sót, đang điều trị ở bệnh viện, đứa cháu nội trai mới có 2 tháng tuổi, cháu ngoại gái thì được 6 tuổi, chết thảm quá, không ngờ lại xảy ra như vậy". Người này vẫn chưa thể bình tĩnh khi nhắc lại vụ hỏa hoạn quá thương tâm xảy ra với gia đình cháu trai.
Theo người thân của các nạn nhân, gia đình ông Tâm làm nghề thợ điện, sống chan hòa với bà con chòm xóm, riêng ông Tâm đang được điều trị tại BV Quận 2, TP.HCM.
Hiện tại, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Hiện trường bị phong tỏa nghiêm ngặt.