Giữa đêm, trên địa bàn phường Cát Lái, TP Thủ Đức đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm chết 6 người trong gia đình. Sáng 30/3, không khí tang thương bao trùm khắp con hẻm đường Nguyễn Thị Định, người dân xung quanh ai nấy đều xót xa khi nhắc đến vụ hỏa hoạn đầy đau thương. Theo thông tin ban đầu, 6 người mắc kẹt và tử vong trong ngôi nhà gồm vợ ông Tâm, con dâu, hai con, cháu ngoại, cháu nội.

Hiện trường xảy ra vụ cháy - Ảnh: Tuổi Trẻ

Đứng trước con hẻm xảy ra vụ cháy, một người hàng xóm chia sẻ, giữa khuya, khi nghe tiếng hô hoán, anh chạy ra xem thì thấy cháy trong nhà, khóa cửa trong. Lúc đó ông Tâm ở ngoài cũng nỗ lực để chữa cháy nhưng không thành, bất lực nhìn người thân kêu cứu bên trong. Người hàng xóm này nói thêm: "Ban đầu anh cứ nghĩ người không sao ai ngờ chết tới 6 người, nhà 7 người mà chết 6, có mỗi ông Tâm ở ngoài nên sống sót thôi. Tội nhất là có 2 đứa nhỏ, 1 đứa khoảng 6 tuổi, đứa còn lại có 2 tháng", anh chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị.