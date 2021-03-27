Nóng: Công an 2 tỉnh vào cuộc điều tra vụ nam thanh niên bị trùm đầu, 'chôn sống'

Tin nóng 27/03/2021 13:49

Sáng nay, vụ nam thanh niên bị trùm đầu và bị "đào hố chôn sống" nghi ở Nghệ An lan truyền trên mạng xã hội khiến cộng đồng xôn xao. Sau khi công an Nghệ An thông tin về vụ việc, công an huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh cũng tiết lộ thông tin mới.

Liên quan đến vụ nam thanh niên "bị đào hố cát chôn sống", theo thông tin từ Thanh Niên, ngày 27/3, đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an Hà Tĩnh, cho biết đã chỉ đạo lượng công an khẩn trương xác minh, làm rõ sự việc.

Còn theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, qua xác minh ban đầu, một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, đã xác định được nạn nhân trong video nói trên có tên là N.Q.V. (17 tuổi, trú trên địa bàn huyện Nghi Xuân). Hiện Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng để xác minh vị trí nhóm thanh niên trong clip đào hốt cát vùi lấp thanh niên tên V..

Cùng với công an Hà Tĩnh, các cơ quan công an tỉnh Nghệ An cũng đang ráo riết xác minh các nội dung liên quan đến đoạn clip này. Theo thông tin từ Báo Nghệ An, Công an phường Vinh Tân (TP Vinh) xác nhận có một đoạn hình ảnh trong video được ghi lại ở cầu Cửa Tiền 2, là đoạn giáp ranh giữa phường Vinh Tân và phường Cửa Nam. Bước đầu, công an nhận định: "Những cảnh khác trong video như đoạn đào hố và bắt nạn quỳ xuống nhục thì không phải trên địa bàn".

Nóng: Công an 2 tỉnh vào cuộc điều tra vụ nam thanh niên bị trùm đầu, 'chôn sống' - Ảnh 1
Công an Hà Tĩnh xác nhận nạn nhân trong video nói trên có tên là N.Q.V.

Trước đó, một đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên bị một nhóm thanh niên khác lột đồ, hành hung. Nạn nhân còn bị bắt quỳ xuống tại một bãi đất trống, tiếp đó một nhóm người quay clip nhục mạ nạn nhân.

Sau đó, nhóm người này cũng gọi điện cho người được cho là người thân của nạn nhân để làm nhục. Đáng phẫn nộ hơn, nhóm người trên còn đào hố sau đó trói tay, lấy bao tải trùm đầu nam thanh niên rồi đẩy xuống hố để chôn sống. 

Nóng: Nghệ An điều tra vụ nam thanh niên bị 'đào hố chôn sống'

Nóng: Nghệ An điều tra vụ nam thanh niên bị 'đào hố chôn sống'

Sáng 27/3, một tài khoản Facebook chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh nam thanh niên bị hành hung, tra tấn, thậm chí còn bị "đào hố chôn sống". Địa điểm xảy ra vụ việc được cho là ở Nghệ An.

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