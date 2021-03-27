Liên quan đến bệnh nhân 2585, quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia, trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương vừa phát thông báo khẩn tìm người.

Trước đó, nam bệnh nhân 2585 - 44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc (sống tại Bình Dương), từng đi ôtô từ cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh về TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. Cơ quan y tế tỉnh Bình Dương đã ra thông báo khẩn tìm tài xế chở bệnh nhân Trung Quốc này.

Cụ thể, vào lúc 24 giờ ngày 23/3, bệnh nhân 2585 thuê 1 người đàn ông làm dịch vụ đưa người trái phép từ Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài. Sau khi vào lãnh thổ Việt Nam và ra khỏi khu vực biên giới, bệnh nhân này được người đàn ông sắp xếp lên một ôtô 4 chỗ (không rõ biển số) do một tài xế người Việt Nam điều khiển, đưa về TP Thuận An lúc 3 giờ sáng 24/3.

Nơi bệnh nhân 2585 cư ngụ đang được phong tỏa - Ảnh: Người Lao Động

Ngày 25/3, bệnh nhân 2585 đến xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM. Chiều 25/3, người đàn ông Trung Quốc này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.​

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đề nghị ai là tài xế ôtô 4 chỗ chở bệnh nhân 2585 trong khung giờ và địa điểm nêu trên, liên hệ ngay với cơ quan y tế địa phương để khai báo y tế và được hướng dẫn phòng bệnh theo quy định.

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