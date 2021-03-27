Vướng phải dây diều, cả nhà ngã nhào lăn lộn, người đàn ông bị cứa dây quanh cổ

Xã hội 27/03/2021 09:07

Trong vụ tai nạn hy hữu, chiếc xe máy cùng 3 người trên xe ngã sõng soài xuống đường. Đáng chú ý, người mẹ bị lộn nhào vài vòng sau tai nạn.

Theo hình ảnh camera, chiếc xe máy chở cặp vợ chồng cùng con nhỏ đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị vướng vào sợi dây diều. Được clip được ghi lại vào ngày 22/3 vừa qua tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. 

Sau tai nạn, 3 người trên xe ngã sõng soài xuống đường, riêng người mẹ bị lộn nhào vài vòng sau đó. Cô vội vàng đứng dâỵ chạy lại đỡ con.

Vướng phải dây diều, cả nhà ngã nhào lăn lộn, người đàn ông bị cứa dây quanh cổ - Ảnh 1
Cảnh cả gia đình lăn nhào vì sự cố bất ngờ - Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, đứa bé bị xây xước nhẹ ở vùng trán, ông bố bị cứa một vết đỏ dài ở cổ. Được biết, chiếc diều gây họa có độ dài khoảng 2m, rộng khoảng 70-80 cm. Theo người dân, ở địa bàn thường hay thả những chiếc diều còn to gấp 2, gấp 3 chiếc diều này.

Vướng phải dây diều, cả nhà ngã nhào lăn lộn, người đàn ông bị cứa dây quanh cổ - Ảnh 2
Vết thương của người đàn ông trong vụ tai nạn - Ảnh: Internet
Vướng phải dây diều, cả nhà ngã nhào lăn lộn, người đàn ông bị cứa dây quanh cổ - Ảnh 3
Thủ phạm trong vụ tai nạn - Ảnh: Internet

Vụ tai nạn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về an toàn giao thông trong hoạt động thả diều, nhất là khi mùa hè sắp tới. 

Bộ Y tế chính thức vào cuộc vụ ông Võ Hoàng Yên bị tố lừa đảo trong khám, chữa bệnh

Bộ Y tế chính thức vào cuộc vụ ông Võ Hoàng Yên bị tố lừa đảo trong khám, chữa bệnh

Sau thông tin về quá trình hành nghề của ông Võ Hoàng Yên có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật, Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình hành nghề của ông này.

Xem thêm
Từ khóa:   thả diều an toàn thả diều tai nạn thả diều

TIN MỚI NHẤT

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 22 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1