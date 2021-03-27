Vướng phải dây diều, cả nhà ngã nhào lăn lộn, người đàn ông bị cứa dây quanh cổ

Trong vụ tai nạn hy hữu, chiếc xe máy cùng 3 người trên xe ngã sõng soài xuống đường. Đáng chú ý, người mẹ bị lộn nhào vài vòng sau tai nạn.
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Theo hình ảnh camera, chiếc xe máy chở cặp vợ chồng cùng con nhỏ đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị vướng vào sợi dây diều. Được clip được ghi lại vào ngày 22/3 vừa qua tại thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên.
Sau tai nạn, 3 người trên xe ngã sõng soài xuống đường, riêng người mẹ bị lộn nhào vài vòng sau đó. Cô vội vàng đứng dâỵ chạy lại đỡ con.
Theo thông tin ban đầu, đứa bé bị xây xước nhẹ ở vùng trán, ông bố bị cứa một vết đỏ dài ở cổ. Được biết, chiếc diều gây họa có độ dài khoảng 2m, rộng khoảng 70-80 cm. Theo người dân, ở địa bàn thường hay thả những chiếc diều còn to gấp 2, gấp 3 chiếc diều này.
Vụ tai nạn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về an toàn giao thông trong hoạt động thả diều, nhất là khi mùa hè sắp tới.