Cập nhật tình hình bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư: Đã cười đùa, ca hát, sắp được xuất viện

Xã hội 04/03/2021 06:25

Bác sĩ Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, hiện sức khỏe của bé gái rơi từ tầng 13 chung cư đã ổn định, dự kiến trong hôm nay, 4/3, bé sẽ ra viện.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Lê Giang, Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Nhi trung ương cho biết, sức khỏe bé gái N.P.H. (3 tuổi) rơi từ tầng 13 chung cư hiện đã ổn định. Cụ thể, bé H. ăn được, ngủ được, không cần phải tiêm thuốc giảm đau và khớp háng đã được bó bột cố định.

"Trong tổn thương bé H. có bị một chút xẹp ở thùy dưới phổi, tuy nhiên hiện tại bé không còn khó thở, tỉnh táo, không nôn, tiếp xúc rất tốt. Bé đã có thể cười đùa, nói chuyện bình thường với mọi người. Ngày 4/3, tôi sẽ khám lại cho bé một lần nữa và có khả năng cho bé ra viện", trích chia sẻ của bác sĩ Giang trên Tuổi Trẻ Online.

Còn theo chia sẻ với Doanh nghiệp và Tiếp thị của chị Nguyễn Thị Huế, 40 tuổi, huấn luyện viên dinh dưỡng - người đầu tiên phát hiện vụ việc, chiều hôm qua 3/3, bố cháu bé là anh N.V.H. đã gọi điện cảm ơn và gửi chị những hình ảnh, clip cập nhật tình hình sức khỏe của cháu.

Chị Huế cũng cập nhật thêm, bé đã tiến triển tốt, có thể ca hát khiến ai nấy đều vui mừng. 

Cập nhật tình hình bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 13 chung cư: Đã cười đùa, ca hát, sắp được xuất viện - Ảnh 1
Theo chị Huế, bé đã có thể vui vẻ ca hát khi ở viện - Ảnh: FB

Trước đó, khoảng 17h30 chiều 28/2, bé N.P.H. ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng đã bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 12A. Sau khi nghe người dân hô hoán, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, làm nghề chở hàng, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) đã trèo lên mái che của sảnh và đỡ khi bé H. rơi xuống.

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Về vụ bé gái rơi từ tầng 12A, theo PGS. Nguyễn Văn Bàng – Nguyên phó trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai, việc được anh Mạnh đỡ đã trực tiếp giúp bé gái giảm lực va đập vào mặt đất và tránh không bị va đầu. Cú rơi may mắn cũng khiến cho cả hai người an toàn.

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