'Siêu nhân' Nguyễn Ngọc Mạnh xin lỗi 'mong mọi người thông cảm' vì những chi tiết trong câu chuyện cứu bé gái

Mới đây, trên trang cá nhân của anh Mạnh - người cứu bé gái rơi từ tầng 12A của một chung cư tại Hà Nội - đã đăng tải clip một góc khác khi anh bắt được bé gái đang rơi từ trên cao xuống và dòng trạng thái "mong mọi người thông cảm".

Trên trang cá nhân, anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người cứu cháu bé rơi từ tầng 12A của chung cư - đã đăng tải lại đoạn clip một góc video khác quay cận cảnh anh bắt được bé gái. Anh đăng dòng chia sẻ: "Đây là một video mà mình mới nhận được. Thông qua video mọi người đều thấy được mình không hoàn toàn đỡ được em bé, sự việc xảy ra quá đột ngột, mình đã không nhớ rõ được hết các chi tiết. Thành thật mong mọi người thông cảm". Đoạn clip và dòng trạng thái được anh Mạnh chia sẽ - Ảnh: FBNV Theo đó, khi phát hiện sự việc, anh Mạnh đã ngay lập tức trèo lên mái tôn và do mái tôn dốc trơn, anh có bị trượt ngã. Nhưng bằng phản xạ rất nhanh, anh đứng dậy, ngẩng đầu quan sát rồi chọn vị trí, giơ tay về phía trước để đón đứa trẻ.

Lực rơi là rất mạnh, đứa trẻ rơi đè vào tay anh, rồi rơi xuống mái tôn bật lên. Anh Mạnh đã lao tới ôm lấy đứa bé. Nghe thì có vẻ dài dòng và rườm rà nhưng thực tế, sự việc thực tế lại diễn ra rất nhanh, tới mức nhiều người không thể tưởng tượng hay phản ứng kịp được. Dưới bài đăng, tất cả mọi người đều gửi lời động viên, khen ngợi và cảm ơn anh vì hành động trượng nghĩa:

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FBNV "Cái kết là cái kết đẹp. Cháu an toàn những phần nguy hiểm nhất của cơ thể do có sự tác động của Mạnh. Hành động của Mạnh cũng đã nói lên con người Mạnh quả cảm ra sao. Với nhiều sự phân tích khoa học logic thì Mạnh không bắt gọn bé cũng nhờ Trời, chứ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, và không biết hậu quả đến nhường nào với cái Cộng đồng mạng này khi mọi phân tích khoa học đều chỉ ra là hai chú cháu đều nguy hiểm hơn rất nhiều nếu Mạnh ôm gọn bé trong tay" "ANH VẪN LÀ ANH HÙNG, một hành động ý nghĩa, tấm lòng của Anh nên được nhân rộng trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi con người đối xử vs con người k như ngày xưa. Cảm ơn anh, anh xứng đáng được tán thưởng vì hành động và tấm lòng của Anh!" Trong một lần trả lời phỏng vấn, anh Mạnh cũng có chia sẻ anh cảm thấy hối hận nhất chính là không thể ôm trọn cháu bé vào lòng mà chỉ đỡ được bé bằng tay "rồi hai chú cháu cùng nằm xuống, lún cả mái tôn". Dưới đây là clip anh Mạnh cứu bé gái chỉ trong vỏn vẹn vài chục giây: Tóm lại, nếu không có anh Mạnh, chuyện tồi tệ nhất chắc chắn sẽ xảy ra với cháu bé. Dù sao đi nữa, trong lòng gia đình cháu nói riêng và tất cả mọi người nói chung, anh vẫn là một anh hùng.

Béo bụng vì rối loạn nội tiết Nghiên cứu cho thấy sự rối loạn nội tiết nữ có thể gây tăng cân và tích mỡ ở bụng, nếu không khắc phục sớm sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và vóc dáng về sau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sieu-nhan-nguyen-ngoc-manh-xin-loi-mong-moi-nguoi-thong-cam-vi-nhung-chi-tiet-trong-cau-chuyen-cuu-be-gai-397479.html