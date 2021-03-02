'Siêu nhân' Nguyễn Ngọc Mạnh xin lỗi 'mong mọi người thông cảm' vì những chi tiết trong câu chuyện cứu bé gái

Xã hội 02/03/2021 10:00

Mới đây, trên trang cá nhân của anh Mạnh - người cứu bé gái rơi từ tầng 12A của một chung cư tại Hà Nội - đã đăng tải clip một góc khác khi anh bắt được bé gái đang rơi từ trên cao xuống và dòng trạng thái "mong mọi người thông cảm".

Trên trang cá nhân, anh Nguyễn Ngọc Mạnh - người cứu cháu bé rơi từ tầng 12A của chung cư - đã đăng tải lại đoạn clip một góc video khác quay cận cảnh anh bắt được bé gái. Anh đăng dòng chia sẻ: "Đây là một video mà mình mới nhận được. Thông qua video mọi người đều thấy được mình không hoàn toàn đỡ được em bé, sự việc xảy ra quá đột ngột, mình đã không nhớ rõ được hết các chi tiết. Thành thật mong mọi người thông cảm".

chau be roi tu tanf 12
Đoạn clip và dòng trạng thái được anh Mạnh chia sẽ - Ảnh: FBNV

Theo đó, khi phát hiện sự việc, anh Mạnh đã ngay lập tức trèo lên mái tôn và do mái tôn dốc trơn, anh có bị trượt ngã. Nhưng bằng phản xạ rất nhanh, anh đứng dậy, ngẩng đầu quan sát rồi chọn vị trí, giơ tay về phía trước để đón đứa trẻ. 

Lực rơi là rất mạnh, đứa trẻ rơi đè vào tay anh, rồi rơi xuống mái tôn bật lên. Anh Mạnh đã lao tới ôm lấy đứa bé. Nghe thì có vẻ dài dòng và rườm rà nhưng thực tế, sự việc thực tế lại diễn ra rất nhanh, tới mức nhiều người không thể tưởng tượng hay phản ứng kịp được.

Dưới bài đăng, tất cả mọi người đều gửi lời động viên, khen ngợi và cảm ơn anh vì hành động trượng nghĩa:

chau be roi tu tang 12a
Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FBNV

"Cái kết là cái kết đẹp. Cháu an toàn những phần nguy hiểm nhất của cơ thể do có sự tác động của Mạnh. Hành động của Mạnh cũng đã nói lên con người Mạnh quả cảm ra sao. Với nhiều sự phân tích khoa học logic thì Mạnh không bắt gọn bé cũng nhờ Trời, chứ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, và không biết hậu quả đến nhường nào với cái Cộng đồng mạng này khi mọi phân tích khoa học đều chỉ ra là hai chú cháu đều nguy hiểm hơn rất nhiều nếu Mạnh ôm gọn bé trong tay"

"ANH VẪN LÀ ANH HÙNG, một hành động ý nghĩa, tấm lòng của Anh nên được nhân rộng trong cuộc sống hiện đại ngày nay, khi con người đối xử vs con người k như ngày xưa. Cảm ơn anh, anh xứng đáng được tán thưởng vì hành động và tấm lòng của Anh!"

Trong một lần trả lời phỏng vấn, anh Mạnh cũng có chia sẻ anh cảm thấy hối hận nhất chính là không thể ôm trọn cháu bé vào lòng mà chỉ đỡ được bé bằng tay "rồi hai chú cháu cùng nằm xuống, lún cả mái tôn".

Dưới đây là clip anh Mạnh cứu bé gái chỉ trong vỏn vẹn vài chục giây: 

Tóm lại, nếu không có anh Mạnh, chuyện tồi tệ nhất chắc chắn sẽ xảy ra với cháu bé. Dù sao đi nữa, trong lòng gia đình cháu nói riêng và tất cả mọi người nói chung, anh vẫn là một anh hùng.

Béo bụng vì rối loạn nội tiết

Béo bụng vì rối loạn nội tiết

Nghiên cứu cho thấy sự rối loạn nội tiết nữ có thể gây tăng cân và tích mỡ ở bụng, nếu không khắc phục sớm sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và vóc dáng về sau.

Xem thêm
Từ khóa:   em bé rơi từ chung cư Hà Nội anh hùng

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 35 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 3 giờ 5 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn