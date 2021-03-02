Chuyên gia khoa Nhi giải thích lý do và minh oan cho 'anh hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh

Còn về việc tại sao Mạnh đỡ được đứa bé 3 tuổi (khoảng 12- 15kg) rơi từ độ có >30m, lực trọng trường sẽ rất lớn, dù là đúng 2 cánh tay lực sĩ cũng khó mà đỡ được trong khi giơ 2 tay thì chính anh Mạnh cũng đã nói rõ và nói thật là anh ấy không hoàn toàn đỡ được em bé.

Dù sao đi nữa, hành động của Mạnh cũng là một nghĩa cử cao đẹp, xứng đáng được cộng đồng biểu dương, trân trọng và ghi nhớ.

Mới đây, ca sĩ Thái Thùy Linh cũng nêu ra quan điểm rõ ràng của mình về sự việc. Theo góc nhìn của cô, nữ ca sĩ khẳng định "siêu nhân" Nguyễn Ngọc Mạnh vẫn là một viên kim cương vô giá.

Đồng thời, cô cũng xin mọi người hãy tôn trọng Mạnh và để cậu ấy trở vê với cuộc sống bình thường như cậu ấy đã từng có.

Bài đăng của nữ ca sĩ Thái Thùy Linh về "anh hùng" Nguyễn Ngọc Mạnh:

KIM CƯƠNG VẪN LÀ KIM CƯƠNG

Đừng lo Mạnh bị giảm bớt độ “anh hùng” đi sau khi xuất hiện clips mới nhé cả nhà!

Tôi khẳng định: Nguyễn Ngọc Mạnh vẫn là Kim Cương [♥️]

Sau đây là góc nhìn của #TháiThuỳLinh

Trước tiên, đồng ý là cần tôn trọng sự thật:

Cháu bé rơi lệch chỗ Mạnh đứng và có sượt/lướt qua tay của Mạnh trước khi nảy lên như một trái bóng rồi rơi xuống mái tôn lần 2. Mạnh bò tới ôm cháu, ở vị trí rất gần mép mái tôn.

Mạnh không đón trúng được cháu bé để rồi “2 chú cháu cùng ngã xuống” (như một số tờ báo tường thuật lại chứ không phải trích dẫn trực tiếp lời Mạnh nói - hãy lưu ý chi tiết này)

Và người ta bắt đầu ồn ào...

Tuy nhiên, cá nhân tôi thấy, các gạch đầu dòng sau đây MỚI LÀ CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH:

1. Mạnh có lập tức đi cứu cháu bé không?

Có. Lập tức. Không chần chừ cần suy nghĩ. Có thể gọi tên: là một hành động Xả Thân Cứu Người. Không đắn đo, không tính đếm. Thấy có cháu bé sắp rơi từ trên cao: đi cứu!

2. Mạnh có kĩ năng tốt không?

Có. Rất nhanh trí, nhanh nhẹn, rất khoẻ, rất khéo léo. Lúc đầu chưa xem clips mới tung ra lúc tối tôi chưa hình dung được khung cảnh lúc ấy, cứ nghĩ chắc mái tôn thấp thấp thôi mình chắc cũng trèo được nếu ở đó. Nhưng không nhé! Tôi cá là rất ít người hành động như trong phim được như Mạnh:

- vượt 1 bức tường

- tìm cách trèo lên mái tôn nghiêng

- mắt không ngừng quan sát mục tiêu

- đầu phán đoán

- toàn thân vào vị trí sẵn sàng

Tôi nghĩ lúc ấy bản năng cứu người đã bật công tắc cho toàn bộ năng lực của Mạnh phát tiết hơn cả 100%. Xem video mà sướng.

3. Mạnh có tìm mọi cách tốt nhất có thể để cứu cháu bé không?

Có. Miễn nói nhiều.

4. Mạnh có mong và có sẵn sàng để cháu bé rơi vào mình bất chấp hậu quả không?

Có. Việc cháu bé bị chệch vài chục cm so với vị trí của Mạnh là ngoài mong mỏi của cậu ấy. Những 12 tầng. Ngửa cổ nhìn lên có khi còn hoa mắt chóng mặt chứ đừng nói căn được chính xác cháu bé rơi xuống chỗ nào (chưa tính đến các tác động của gió, váy áo bay...làm thay đổi ít nhiều vị trí tiếp đất).

Còn trong tình huống này, rõ ràng là Mạnh không chút mảy may tránh né hay phản xạ kiểu sợ hãi (như chúng ta thường có khi bất kì vật thể nào lao vào tới mình). Cậu ấy hoàn toàn chủ động sửa soạn tư thế để đỡ cháu bé vào mình, với đôi tay giang ra và đôi chân đứng vào thế chắc chắn nhất có thể, lúc ấy.

5. Cháu bé rơi không trúng Mạnh mà chỉ sượt qua tay cậu ấy là May hay Không May?

QUÁ MAY! Tôi khẳng định là 1.000 lần may. Vì nếu cháu bé “may mắn” rơi trúng Mạnh như chúng ta tưởng/hằng mong, thì có lẽ kết quả cuối cùng đã không tốt đẹp đến kì diệu được thế này.

Có thể là chấn thương sẽ nặng hơn, nhiều hơn.

Có thể là vỡ sọ - giả thiết cái đầu hai chú cháu đập vào nhau sau cú rơi từ tầng 12, tôi thực sự phải xua ngay ý nghĩ này.

6. Còn ý khác nữa nhưng nó khá “thủi thui”. Tôi thấy 5 ý trên là đủ để chúng ta có thể nghiêng mình trước một NGHĨA CỬ ĐẸP của một NHÂN CÁCH ĐẸP được rồi! Sự khâm phục và mến mộ của tôi dành cho chú Mạnh tử tế, siêu nhân là còn nguyên vẹn không suy giảm.

Kết:

Như vậy, mọi việc đều đã xảy ra tuyệt vời và hoàn hảo đến mức khó tin, như thể vụ trụ đã sắp xếp: không thiếu, không thừa, tưởng lệch mà thực ra quá chuẩn. Và quan trọng: người tốt vẫn là người tốt, rất tốt. KIM CƯƠNG VẪN LÀ KIM CƯƠNG, không có gì thay đổi!!

Chỉ là nếu người làm truyền thông nào có đưa tin hơi hơi thiếu chính xác (dù một xíu thôi), thì rất mong các vị rút kinh nghiệm. Nếu lỡ có gì gây tác dụng ngược, làm dư luận lại quay lưng nghĩ Mạnh thiếu trung thực thì phải tội, cực kì phải tội. (Mặc dù tôi hiểu là các anh chị chắc chắn đều rất cảm kích và muốn tôn vinh người hùng thực sự của chúng ta)

Các bạn yêu quý hay ngưỡng mộ Mạnh hãy tiếp tục ngưỡng mộ! Yên tâm mà ngưỡng mộ.

Chỉ có điều, xin hãy tôn trọng cậu ấy và để cậu ấy được làm một người lao động, một ông bố trẻ với đầy đủ ưu và khuyết như mọi người bình thường, như trước đây cậu ấy đã từng vậy. Xin hãy đừng bắt cậu ấy từ giờ phải sống như một tấm gương đạo đức mà bạn mong muốn hay như một người hùng trong phim.

Xin cảm ơn!