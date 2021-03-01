'Anh hùng' cứu bé gái rơi từng 13 chung cư được lập nhóm hâm mộ, lượt theo dõi tăng cực khủng sau 1 đêm

Xã hội 01/03/2021 11:26

Sau khi cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư, "anh hùng không mặc áo choàng" được dân mạng lập riêng một group với tên "Hâm mộ Nguyễn Ngọc Mạnh" trên mạng xã hội Facebook.

Ngay sau khi thông tin anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư lan truyền trên mạng xã hội, đông đảo dân mạng đã tràn vào trang Facebook cá nhân của "anh hùng" đời thực để chúc mừng và bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Cũng từ đây, người ta phát hiện trước đó không lâu, anh Mạnh từng đăng tin tìm người đánh rơi tiền để trả lại. Vốn chỉ là tài xế chở hàng thuê, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn với hai con nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, anh Mạnh vẫn quyết không tham của rơi khiến ai nấy không khỏi cảm thán, sự tử tế của người đàn ông này xuất phát từ một nhân cách đáng quý, không chỉ đến từ khoảnh khắc nhất thời.

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Anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư - Ảnh: Internet

Đặc biệt, dân mạng còn lập riêng một group với tên "Hâm mộ Nguyễn Ngọc Mạnh" trên mạng xã hội Facebook để chia sẻ những thông tin, hình ảnh, dòng trạng thái thể hiện sự hâm mộ đến người đã cứu cháu bé thoát khỏi bàn tay tử thần. Group nhanh chóng nhận được sự quan tâm đông đảo. Hiện tại số lên đến hơn 31.000 thành viên tham gia.

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Dân mạng lập nhóm hâm mộ 'anh hùng' đời thực - Ảnh: FB
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Gia đình nhỏ của anh Mạnh - Ảnh: FBNV

"Cháu bé quả thật đã được sinh ra lần thứ 2"; "Cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp, cảm ơn anh rất nhiều"; "Là một người có con nhỏ, khi xem clip mình thấy rất đồng cảm, đau lòng như ai đang bóp nghẹt trái tim"; "Quả là một phép màu"; "Trước đây đã xảy ra không ít những vụ tương tự, các em bé kia không được may mắn như thế", dân mạng bình luận.  

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