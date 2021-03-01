Sau khi rơi từ tầng 13 chung cư, bé gái nhập viện trong tình trạng bị thương, tinh thần hoảng loạn.

Liên quan đến vụ bé gái rơi từ tầng 13 chung cư chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội gây xôn xao dư luận, Bệnh viện Nhi Trung ương đã thông tin về trường hợp bệnh nhi N.P.H. (2 tuổi).

Khoảng 17h ngày 28/2, bé H. nhập viện cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, sợ hãi. Sáng nay, bé gái đã tỉnh táo, tinh thần ổn định hơn.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị trật khớp háng bên phải, hiện đã được nắn chỉnh xương, đặt máng bột cố định tạm thời. Các xét nghiệm khác cho thấy bé gái không có dấu hiệu bất thường.

Rơi từ tầng 13 chung cư, bé gái bị trật khớp háng - Ảnh: Zing

Như đã đưa tin, khoảng 16h38 ngày 28/2, H. trèo ra khỏi lan can ban công tầng 13 của tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng. Sau khoảng một phút đu bám ở ban công, bé gái rơi tự do xuống dưới.

Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, ở huyện Đông Anh, Hà Nội) đã kịp trèo lên mái che để hứng đỡ cháu bé. Nạn nhân được cứu sống, còn người đàn ông 31 tuổi bị thương nhẹ.

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