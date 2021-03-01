Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra vụ người phụ nữ ở huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) tử vong bất thường bên cạnh nhân tình kém tuổi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra làm rõ vụ người phụ nữ tử vong bất thường gây xôn xao dư luận địa phương.

Khoảng 19h40 ở huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) ngày 25/2, người dân phát hiện chị Vũ Thị T. (SN 1989, trú tổ dân phố Đồng Tiến, Thị trấn Kiến Xương) tử vong tại phòng khách của gia đình chị T.

Nằm cạnh nạn nhân là anh Phạm Văn Cường (SN 1990, trú thôn Nghĩa Phong, xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy). Anh Cường bị thương và được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Phát hiện người phụ nữ đang ly thân chồng nằm chết bên cạnh nhân tình kém tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Nhận tin báo, Công an huyện Kiến Xương phối hợp Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo người dân địa phương, chị T. đang ly thân chồng là người đàn ông ở xã Lê Lợi (huyện Kiến Xương). Người phụ nữ và anh Cường có quan hệ tình cảm. Trước khi xảy ra vụ việc, nhà chị T. có tiếng cãi nhau và tiếng la hét kêu cứu.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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