Cơ quan chức năng cho biết ông Đoàn Tiến Đạt (42 tuổi), Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa tử vong do đột tử.
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Mới đây, UBND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết ông Đoàn Tiến Đạt (42 tuổi), Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Thạch Hà vừa tử vong do đột tử.
Sáng 28/2, ông Đạt được nghỉ nhưng vẫn đến trụ sở làm việc để chuẩn bị cho công tác tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021. Trưa cùng ngày, ông Đạt lên phòng làm việc nghỉ trưa. Đến 15 giờ cùng ngày thì được phát hiện đột tử trong phòng.
Được biết, ông Đoàn Tiến Đạt đã giữ chức Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Thạch Hà nhiều năm nay, ông được đánh giá là cán bộ năng nổ trong công việc.