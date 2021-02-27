Nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên Quốc lộ 2C (tại địa phận thôn Cổ Yểng, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
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Rạng sáng 27/2, xe khách giường nằm biển số 22B-008.61 lưu thông trên Quốc lộ 2C (tại địa phận thôn Cổ Yểng, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) bất ngờ lao xuống vực. Lúc này trên xe không có hành khách, chỉ có lái xe và phụ xe.
Hậu quả thanh niên phụ xe (23 tuổi) tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Na Hang đã triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Tại hiện trường, chiếc xe lao xuống vực sâu khoảng 50 mét, toàn bộ khung xe hư hỏng nặng.
Nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.