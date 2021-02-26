Phát hiện ca nhiễm COVID-19 nhập cảnh trái phép từ Campuchia, nguy cơ tản dịch cao

Chiều 26/2, cơ quan chức năng Đồng Tháp thông tin trường hợp dương tính COVID-19 phát hiện trên địa bàn. Đây là đối tượng vượt biên trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, người nhiễm COVID-19 (Bộ Y tế xác định là bệnh nhân 2424) là nữ, quê ở thành phố Cần Thơ, trước đó xuất cảnh chui sang Campuchia, làm việc tại một casino ở thủ đô Phnom Penh.

Ngày 23-2, cô này cùng một phụ nữ khác vượt biên trái phép về Đồng Tháp, đến tối đã thuê khách sạn tại thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng nghỉ lại. Trong đêm, lực lượng chức năng phát hiện, đưa 2 người này đi cách ly tập trung.

Ngày 25-2, theo kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur TP.HCM, cô gái quê thành phố Cần Thơ dương tính SARS-CoV-2. Người phụ nữ còn lại có kết quả âm tính.

Trước mắt qua điều tra, truy vết, ngành chức năng xác định 11 trường hợp F1, đã cách ly 9, còn 2 trường hợp đang truy tìm và khoảng 40 trường hợp F2.

Hiện cô gái dương tính SARS-CoV-2 có dấu hiệu ho, đau họng và đang được cách ly, theo dõi tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự.

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