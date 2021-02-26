Thấy tổ liên ngành làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn trên tuyến QL1A, nam tài xế lái xe bỏ chạy và tông vào nhóm 4 học sinh khiến 1 em tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị) cho biết đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào 18h ngày 24/2 khiến 4 học sinh thương vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 học sinh thương vong - Ảnh: Internet

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, nhóm học sinh lớp 7 và lớp 8 thuộc trường THCS Triệu Giang đi học về bằng xe đạp điện. Khi đi đến giữa cầu Lai Phước 2, nhóm học sinh bị xe ô tô mang BKS 74A – 059.87 chạy ngược chiều tông trúng.

Lực lượng chức năng tìm kiếm tung tích em học sinh mất tích - Ảnh: Internet

Cú va chạm khiến 2 học sinh văng xuống nền đường chấn thương nặng, 2 học sinh khác bị rơi xuống sông.

Ngay lúc đó, 2 người trên ô tô đã mở cửa xe lao xuống sông cứu được 1 nữ sinh. Tuy nhiên, nam sinh Trịnh Đình H. (học sinh lớp 7) mất tích và được cơ quan chức năng tìm thấy thi thể trong tình trạng tử vong.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế điều khiển xe ô tô nhìn thấy tổ liên ngành làm nhiệm vụ đo nồng độ cồn trên tuyến QL1A gần đó nên bỏ chạy.

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