Trong lúc tham gia giao thông, người dân xã Gia Mô, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình phát hiện một nam thanh niên gục chết bất thường trên xe máy ở giữa đường.

Mới đây, trên địa bàn xã Gia Mô, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện một nam thanh niên gục chết bất thường trên xe máy giữa đường khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo thông tin ban đầu, sáng 25/2, trong quá trình tham gia giao thông, một số người dân bàng hoàng phát hiện một nam thanh niên gục chết bất thường trên xe máy tại khu vực cầu nối giữa xóm Đừng và xóm Trang (xã Gia Mô).

Nam thanh niên gục chết bất thường trên xe máy ở giữa đường - Ảnh: Người Lao Động

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường. Được biết, nạn nhân tử vong trong tư thế ngồi trên xe máy mang BKS 28N1-376.xx, đầu nhộm trắng, mặc quần áo tối màu, chân đi dép lê.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương xác minh danh tính nạn nhân, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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