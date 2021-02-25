Về Hải Dương ăn Tết, người đàn ông đi nhậu nhiều nơi, tự rời khỏi bệnh viện khi đang chờ xét nghiệm Covid-19

Xã hội 25/02/2021 12:57

Về quê Hải Dương ăn Tết và quay lại Đà Nẵng nhưng không khai báo y tế, cán bộ công ty 319 đi nhậu nhiều nơi và tự ý rời khỏi bệnh viện khi đang chờ kết quả xét nghiệm Covid-19.

Ngày 25/12, ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ban quản lý các dự án đầu tư thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng (trụ sở tại Hà Nội) vì có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xử phạt ông Nguyễn Bỉnh K. (SN 1987, trú Hà Nội) - Phó ban quản lý điều hành công trình thuộc Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng 7,5 triệu đồng vì không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức.

Trước đó, ngày 20/2, ông K đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng khám với triệu chứng ho, sốt. Theo khai báo y tế, người này về Hải Dương ăn Tết và trở lại Đà Nẵng vào ngày 16/2 (tức mùng 5 Tết).

Bác sĩ yêu cầu ông K lấy mẫu xét nghiệm dịch Covid-19, không được rời khỏi bệnh viện nhưng người này không thực hiện và tự bỏ đi.

Nhận tin báo từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, CDC Đà Nẵng đã phối hợp cùng Trung tâm y tế quận Hải Châu, công an các phường trên địa bàn truy vết khẩn cấp đối với người này. Đến khoảng 20h30 ngày 20/2, lực lượng chức năng tìm thấy K đang ở khu nhà công nhân thuộc địa bàn quận Hải Châu.

Ngay sau đó, ông K được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Khu nhà điều hành, nhà ở công nhân của công ty này cũng bị phong tỏa.

Bác sĩ Tôn Thất Thạch, Giám đốc CDC Đà Nẵng, cho biết mẫu xét nghiệm lần 1 của ông K âm tính với Covid-19. Theo quy định, ông K sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 sau 14 ngày.

Ông Thạnh cũng cho biết ông K từ Hải Dương vào Đà Nẵng nhưng không khai báo y tế sau đó đi ăn nhậu nhiều nơi. Theo ông Thạnh, nếu K không bị ho, sốt nhẹ rồi đến khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Nẵng thì lực lượng chức năng khó mà phát hiện.

Về Hải Dương ăn Tết, người đàn ông đi nhậu nhiều nơi, tự rời khỏi bệnh viện khi đang chờ xét nghiệm Covid-19 - Ảnh 1

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