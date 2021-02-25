Mới xuất viện 1 ngày, BN 1819 ở Hà Nội tái dương tính với Covid-19

Sau 1 ngày ra viện, bệnh nhân 1819 tại Cầu Giấy (Hà Nội) đã có kết quả xét nghiệm tái dương tính với Covid-19.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhân tái dương tính với Covid-19.

Cụ thể, bệnh nhân Đ.T.L (BN 1819), sinh năm 1973, địa chỉ tại Dịch Vọng, Cầu Giấy (Hà Nội) được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 30/1/2021-20/2/2021.

Ngày 21/2/2021 bệnh nhân được ra viện sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính vào các ngày: 14/2; 17/2/; 20/2.

Ngày 24/2/2021 bệnh nhân được lấy mẫu theo dõi sau ra viện, kết quả dương tính ngày 25/2/2021.

Hiện tại bệnh nhân đang được liên hệ để chuyển Bệnh viện Nhiệt đới trung ương 2 để tiếp tục cách ly, điều trị.

Các bác sĩ nhận định bệnh nhân chưa hết sạch virus nên đã được chuyển lại BV Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Tuy nhiên, bệnh nhân không có nguy cơ lây nhiễm cho người khác trong cộng đồng.

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