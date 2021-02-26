Chồng là F1 bỏ trốn từ ổ dịch Covid-19 về nhà, vợ lập tức báo công an

Xã hội 26/02/2021 09:06

Phát hiện chồng mình tự ý về nhà từ ổ dịch, người vợ nhanh chóng báo công an để triển khai các biện pháp phòng dịch.

Chính quyền huyện An Dương (TP. Hải Phòng) vừa được người dân trình báo về một trường hợp là F1 tại ổ dịch huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương) trốn về nhà tại thị trấn An Dương.

Cụ thể, anh N.V.T - nhân viên cửa hàng xăng dầu thuộc Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Hải Phòng (PV-OIL Hải Phòng), chi nhánh Kim Lương, xã Kim Liên (huyện Kim Thành, Hải Dương) được yêu cầu cách ly tập trung nhưng tự ý trốn về nhà.

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Chồng bỏ trốn từ ổ dịch Covid-19 về nhà, vợ lập tức báo công an - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, vợ anh này là chị B.T.H. đã chủ động khai báo với cơ quan chức năng để triển khai các biện pháp phòng dịch.

Trước đó, cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên cửa hàng xăng dầu trên ngày 22/2, xác định 2 trường hợp dương tính Covid-19.

Các nhân viên còn lại là F1 có kết quả âm tính, trong đó có anh N.V.T. Tất cả đều được yêu cầu đi cách ly tập trung.

Tuy nhiên, anh N.V.T. tự ý rời khỏi cửa hàng để về nhà tại tổ dân phố số 6, thị trấn An Dương (huyện An Dương, TP. Hải Phòng) vào ngày 19/2. Chị B.T.H. (vợ anh N.V.T.) đã báo cơ quan chức năng về việc chồng trở về nhà từ ổ dịch để thực hiện các biện pháp phòng dịch.

Chồng là F1 bỏ trốn từ ổ dịch Covid-19 về nhà, vợ lập tức báo công an - Ảnh 2

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