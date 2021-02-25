Phẫn nộ dòng status cuối của nghi phạm sát hại nữ sinh lớp 10 ở Hà Nam

Xã hội 25/02/2021 17:47

Liên quan đến vụ thanh niên 9x sát hại nữ sinh lớp 10 gây xôn xao dư luận, mới đây cộng đồng mạng đã tìm được trang cá nhân được cho là của nghi phạm này và vô cùng bức xúc với dòng status cuối được đăng hơn 20 tiếng trước.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Mạnh Hùng (SN 1999) ở 1 Mai Xá, thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân để điều tra hành vi sát hại nữ sinh lớp 10 gây xôn xao dư luận. 

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Trần Mạnh Hùng khai đã sát hại nữ sinh lớp 10 - Ảnh: FBNV

Theo lời khai, Hùng có mối quan hệ yêu đương với nạn nhân tên V. (SN 2005, trú ở huyện Bình Lục, Hà Nam). Đêm 23/2, hắn ta đón V. về nhà ngủ. Đến trưa 24/2, khi biết gia đình bạn gái đi tìm, Hùng lo sợ nên thống nhất với V. cùng tự tử.

Nghi phạm 22 tuổi này dùng tay bóp cổ V. thiệt mạng rồi nhảy xuống ao cạnh nhà nhưng không chết. Tiếp đó, Hùng ra cầu Thái Hà tiếp tục tự tử thì bị công an bắt giữ. 

Liên quan đến vụ việc, cộng đồng mạng đã truy tìm được trang cá nhân được cho là của nghi phạm Hùng. Đặc biệt, dòng status được đăng cách đây hơn 20 tiếng trước có nội dung khiến ai nấy bức xúc: "Mọi chuyện dần sẽ qua thôi, nhớ em", đi cùng với đó với icon mặt cười.

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Dòng status được cho là Trần Mạnh Hùng viết khiến ai nấy phẫn nộ - Ảnh: FBNV

Bên dưới status, hàng ngàn bình luận thể hiện sự phẫn nộ và giận dữ, kèm theo đó là những lời tố cáo nghi phạm 9x có tiểu sử "sống bất hảo".

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. 

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