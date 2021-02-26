Trên đường về kí túc xá sau giờ làm thêm, 2 sinh viên trường Cao đẳng Lào Cai bị ô tô tông tử vong thương tâm.

Khoảng 23h ngày 25/2, tại đường Hoàng Liên, thuộc tổ 18, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 2 sinh viên tử vong thương tâm.

Tại thời điểm trên, xe ô tô BKS 27A-961.77 do Bùi Duy Phương (SN 2000, trú tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) điều khiển theo hướng Cam Đường đi Kim Tân va chạm với xe máy BKS 24B2-841.17 chạy ngược chiều khiến 2 nạn nhân trên xe tử vong tại chỗ.

Đi làm thêm về khuya, 2 sinh viên bị ô tô tông tử vong thương tâm - Ảnh: Người Lao Động

Danh tính các nạn nhân được xác định là V.T.A và N.N.K, cùng SN 2001, trú tại thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng (Lào Cai).

Được biết, 2 nạn nhân xấu số là sinh viên nghề hàn, đang theo học tại Khoa Cơ khí – Động lực, trường Cao đẳng Lào Cai. Trong lúc đi làm thêm tại một nhà hàng về gần kí túc xá thì bị tai nạn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

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