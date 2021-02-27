Cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nam thanh niên tử vong bất thường trong quán cà phê chòi bên đường Mỹ Phước Tân Vạn, TP. Thuận An (Bình Dương).

Cơ quan CSĐT Công an TP. Thuận An (Bình Dương) cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên tử vong bất thường trong cà phê chòi khiến dư luận địa phương xôn xao.

Theo Tiền Phong, khoảng 19 giờ ngày 26/2, anh Võ Thành Nghiêm (SN 1983, ngụ Bình Dương) vào quán cà phê chòi võng nằm trên đường Mỹ Phước Tân Vạn (phường An Phú, TP. Thuận An, Bình Dương) trên để uống cà phê.

Nam thanh niên tử vong bất thường trong cà phê chòi - Ảnh: Tiền Phong

Sau khoảng 20 phút vào trong phòng ngồi tâm sự cùng nhân viên quán cà phê thì người này nằm bất động, cơ thể tím tái. Quá hoảng sợ, nhân viên liền chạy ra ngoài và gọi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Công an phường An Phú (TP. Thuận An) đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Theo một số nhân viên, khi nạn nhân vào trong quán không có gì khác thường.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

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