Tiền Giang: Phát hiện Thượng tá công an tử vong tại nhà riêng

Xã hội 27/02/2021 14:51

Một thượng tá tử vong tại nhà riêng ở đường Hoàng Việt, phường 5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

Ngày 27/2, đại diện Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, một Thượng tá nguyên trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (công an Tiền Giang) đã tử vong tại nhà riêng. Nguyên nhân xác định là do tai nạn lao động.

Theo thông tin ban đầu, chiều 25/2, Thượng tá Nguyễn Tùng Chiến (sinh năm 1960), nguyên Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đang lao động tại nhà riêng ở đường Hoàng Việt, phường 5, TP. Mỹ Tho thì bị té ngã do bất cẩn dẫn đến tử vong.

Tiền Giang: Phát hiện Thượng tá công an tử vong tại nhà riêng - Ảnh 1
Thượng tá công an tử vong ở nhà riêng do tai nạn lao động - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau đó, Công an tỉnh Tiền Giang và gia đình tổ chức tang lễ cho ông Chiến theo quy định.

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Nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm trên Quốc lộ 2C (tại địa phận thôn Cổ Yểng, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang) đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   Tiền Giang tử vong bất thường tai nạn lao động

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