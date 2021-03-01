'Siêu nhân' cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư: 'Về nhà tôi lao vào ôm hai con gái nhỏ bật khóc'

Sự việc anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội ) cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư hiện đang là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Sau sự việc, anh Mạnh gần như cả đêm không ngủ, phần vì cánh tay đau nhức, phần vì chưa nguôi ngoai được cảm giác sợ hãi nhói tim khi dang tay đón cháu bé rơi từ tầng 13.

Clip "siêu nhân đời thực" cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư

Theo lời kể, chiều ngày 28/2, sau khi chuyển hàng từ phố Triều Khúc đến toà nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng anh ngồi trong ô tô nghỉ ngơi. Lúc này anh nghe thấy tiếng người hét lớn tưởng ai đó quát mắng trẻ nhỏ trong nhà.

"Lúc sau, tôi thấy có người kêu cứu. Chạy ra ngoài, tôi ngó lên trên thì thấy một bé gái đang bám ở lan can. Lúc này tôi chẳng suy nghĩ gì thêm mà lập tức bật tường, nhảy lên mái tôn cách đất 2m ở dưới sân toà nhà.

Lúc đó tôi nhớ phần đầu cháu nằm trên tay phải tôi. Hai chú cháu nằm in hằn một vệt lõm trên mái tôn. Từ lúc tôi phát hiện vụ việc đến lúc đỡ bé gái chỉ khoảng một phút.

Anh Mạnh nhớ lại khoảnh khắc dang tay đón bé gái rơi từ tầng 12 chung cư - Ảnh: Afamily

Về tới nhà, liên tưởng đến con mình, cứ thế tôi lao vào ôm hai con gái nhỏ bật khóc. Nhà tôi cũng không có lan can, các con rất nghịch nên nghĩ đến cảnh tượng con mình mà thế sẽ đau xót thế nào. Kể lại sự việc vợ tôi còn tếu táo bảo ‘chắc không phải chồng em’ vì cô ấy không tin. Cho tới tối khi clip lan truyền trên mạng xã hội ai ai cũng biết chuyện", anh Mạnh trao đổi với Pháp Luật và Bạn Đọc.

Đặc biệt, khi nghe mọi người gọi mình là "anh hùng", "siêu nhân", anh Mạnh khiêm tốn nói mình chỉ hành động theo bản năng, bởi ở trong hoàn cảnh của anh chắc chắn ai cũng sẽ làm như vậy.

Như đã đưa tin, vào khoảng 17h30 chiều 28/2, 1 bé gái khoảng 3 tuổi ở tầng 13 của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Sau đó, bé treo mình lơ lửng ở tầng 12A.

Chứng kiến sự việc, nhiều người dân hoảng sợ hô hoán tìm sự cứu giúp. Lúc này, 1 nam giới đang đứng gần đó phát hiện sự việc đã ngay lập tức trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái khi bé H. rơi xuống đất. Rất may mắn, cháu bé chỉ bị thương tích nhẹ.