Thấy vợ bị khách nam bế vào giường tân hôn sàm sỡ, chú rể phản ứng gây sốc khiến dân mạng bức xúc

Thế giới 26/02/2021 18:46

Đoạn clip ghi lại cảnh khách nam sàm sỡ cô dâu khiến người xem rần rần phẫn nộ.

Theo quan niệm của người Trung Quốc, "náo hôn" hay còn gọi là "náo động phòng" là truyền thống mang ý nghĩa tốt, giúp các cặp vợ chồng xua đi cảm giác ngại ngùng và gần gũi nhau hơn. Sở dĩ có phong tục này là vì trước đây các cuộc hôn nhân đều là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", có không ít cặp đôi đến tận ngày cưới mới biết mặt nhau.

Tuy nhiên trong nhiều năm trở lại đây, phong tục này ở một số đám cưới bị biến tướng đến mức phản cảm, tạo thành những trò đùa vô cùng lố bịch, thậm chí là vi phạm pháp luật và đạo đức nghiêm trọng, điển hình như trường hợp khách nam sàm sỡ cô dâu dưới đây.

ETtoday đưa tin, sự việc xảy ra trong một đám cưới ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Trong lúc cô dâu chú rể đang chúc rượu bạn bè thì một người đàn ông bất ngờ vòng tay ôm eo cô dâu, sau đó bế thốc cô lên và đưa vào giường tân hôn. Tại đây, gã nằm đè lên người cô dâu, vừa ôm hôn vừa sờ soạng khắp người khiến nạn nhân hoảng loạn kêu cứu.

Clip khách nam sàm sỡ cô dâu gây phẫn nộ

May mắn là hai người bạn thấy vậy đã nhanh chóng chạy tới kéo gã đàn ông ra. Đáng nói, chú rể chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng tỏ ra hoàn toàn thờ ơ, thậm chí còn cười và cho rằng đây chỉ là trò đùa mà thôi.

Về phần gã đàn ông sàm sỡ cô dâu, anh ta giải thích rằng bản thân đã uống rượu nên có chút không tỉnh táo, chỉ muốn "náo hôn" cho vui chứ không có ý xấu gì.

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Khách nam sàm sỡ cô dâu gây phẫn nộ - Ảnh: ETtoday

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Cô dâu được bạn bè giải cứu, còn chú rể thì thản nhiên như không có chuyện gì - Ảnh: ETtoday

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip dấy lên làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ trong cộng đồng mạng Trung Quốc: "Chú rể chết rồi à?"; "Có người sàm sỡ vợ anh ta mà anh ta cho rằng đây chỉ là trò đùa sao?"; "Nếu là tôi thì dẹp hết, chẳng cưới xin gì nữa cả"; "Chú rể không có não à?"; "Tôi cảm thấy ghê tởm những hành động biến thái, vi phạm đạo đức cực kỳ nghiêm trọng mà người ta cho rằng chỉ là trò đùa này"; "Ôi nhìn mà tức á"...

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