'Siêu nhân' cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư từng tìm người đánh rơi tiền để trả lại

Xã hội 01/03/2021 09:51

Trước khi dũng cảm cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư, anh Nguyễn Ngọc Mạnh còn có hành động tử tế khác khiến dân mạng cảm kích vô cùng.

Hiện anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) - người cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư đang là "ngôi sao sáng" trên mạng xã hội. Sau hành động dũng cảm, hàng ngàn cư dân mạng đã tràn vào Facebook cá nhân của anh Mạnh để gửi lời cảm ơn, đồng thời phong tặng anh danh hiệu "người hùng không khoác áo choàng" vì đã lan toả tinh thần sống đẹp đẽ đến cộng đồng.

'Siêu nhân' cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư từng tìm người đánh rơi tiền để trả lại - Ảnh 1
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh: FBNV

Theo đó, cộng đồng mạng đã phát hiện ra cách đây không lâu, anh đã làm một việc tốt khác đó là tìm người đánh rơi tiền để trả lại. Điều này chứng tỏ sự tử tế của người đàn ông này không chỉ đến từ khoảnh khắc nhất thời.

Cụ thể, vào ngày 27/11/2020, anh Mạnh kể trên Facebook rằng khi mình đi trả hàng thì nhặt được số tiền của ai đó đánh rơi. Anh chụp ảnh ngay 4 tờ tiền với tổng giá trị 1,7 triệu đồng để đăng lên mạng, hy vọng rằng có thể tìm được người làm mất.

Việc làm này của anh Mạnh tuy rất nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao đối với người chẳng may làm mất tiền. Không rõ sau đó anh có tìm lại được chủ nhân của số tiền hay không, nhưng đây chính là một minh chứng khác cho bản tính thẳng thắn và tử tế của anh.

'Siêu nhân' cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư từng tìm người đánh rơi tiền để trả lại - Ảnh 2
Sự tử tế của 'siêu nhân đời thực' không chỉ đến từ khoảnh khắc nhất thời - Ảnh chụp màn hình

Hiện anh Mạnh và câu chuyện dũng cảm cứu sống bé gái bị rơi vẫn đang nhận được vô số sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Phát hiện người phụ nữ đang ly thân chồng nằm chết bên cạnh nhân tình kém tuổi

Phát hiện người phụ nữ đang ly thân chồng nằm chết bên cạnh nhân tình kém tuổi

Công an tỉnh Thái Bình đang điều tra vụ người phụ nữ ở huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình) tử vong bất thường bên cạnh nhân tình kém tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Hà Nội rơi từ tầng cao chung cư may mắn thoát chết

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 35 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 3 giờ 4 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn