Trước khi dũng cảm cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư, anh Nguyễn Ngọc Mạnh còn có hành động tử tế khác khiến dân mạng cảm kích vô cùng.

Hiện anh Nguyễn Ngọc Mạnh (SN 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội) - người cứu bé gái rơi từ tầng 13 chung cư đang là "ngôi sao sáng" trên mạng xã hội. Sau hành động dũng cảm, hàng ngàn cư dân mạng đã tràn vào Facebook cá nhân của anh Mạnh để gửi lời cảm ơn, đồng thời phong tặng anh danh hiệu "người hùng không khoác áo choàng" vì đã lan toả tinh thần sống đẹp đẽ đến cộng đồng.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh - Ảnh: FBNV

Theo đó, cộng đồng mạng đã phát hiện ra cách đây không lâu, anh đã làm một việc tốt khác đó là tìm người đánh rơi tiền để trả lại. Điều này chứng tỏ sự tử tế của người đàn ông này không chỉ đến từ khoảnh khắc nhất thời.

Cụ thể, vào ngày 27/11/2020, anh Mạnh kể trên Facebook rằng khi mình đi trả hàng thì nhặt được số tiền của ai đó đánh rơi. Anh chụp ảnh ngay 4 tờ tiền với tổng giá trị 1,7 triệu đồng để đăng lên mạng, hy vọng rằng có thể tìm được người làm mất.

Việc làm này của anh Mạnh tuy rất nhỏ bé nhưng lại mang ý nghĩa lớn lao đối với người chẳng may làm mất tiền. Không rõ sau đó anh có tìm lại được chủ nhân của số tiền hay không, nhưng đây chính là một minh chứng khác cho bản tính thẳng thắn và tử tế của anh.

Sự tử tế của 'siêu nhân đời thực' không chỉ đến từ khoảnh khắc nhất thời - Ảnh chụp màn hình

Hiện anh Mạnh và câu chuyện dũng cảm cứu sống bé gái bị rơi vẫn đang nhận được vô số sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

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