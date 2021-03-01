Bắt quả tang con dâu ngoại tình bỏ mặc 2 con, mẹ chồng bắt con trai làm ngay điều này khiến ai nấy thán phục

Xã hội 01/03/2021 10:49

Khi được khuyên gọi nhà thông gia đến giải quyết chuyện con dâu ngoại tình, bà mẹ chồng thẳng thừng từ chối: "Đừng có làm phiền cha mẹ. Cha mẹ không bao giờ dạy con hư. Tất cả là tại nó, đừng có méc cha méc mẹ".

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh mẹ chồng bắt quả tang con dâu ngoại tình thu hút sự chú ý của người xem.

Theo nội dung đoạn clip, mẹ chồng đến phòng trọ của con dâu thì bất ngờ thấy cảnh con đang ở cùng một người đàn ông lạ.

"Vợ chồng chúng mày chỉ cãi lộn bình thường. Con tôi bình thường chưa bao giờ đánh nó một bạt tai. Lần này nó ghen nên mới đánh 1-2 cái như vậy", mẹ chồng phân trần với người xung quanh.

Khi được khuyên gọi nhà thông gia đến giải quyết, bà mẹ chồng thẳng thừng từ chối: "Đừng có làm phiền cha mẹ. Cha mẹ không bao giờ dạy con hư. Tất cả là tại nó, đừng có méc cha méc mẹ. Tôi đã nói rồi, đây là chuyện của vợ chồng chúng bay nhưng giờ tình trạng vợ như thế này (tức ngoại tình) thì không thể chấp nhận. Cả bà mẹ chồng này chứng kiến như vậy cũng không thể chấp nhận được.

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Cô con dâu được cho là đã thuê phòng trọ để ở với nhân tình, bỏ mặc 2 con ở nhà - Ảnh cắt từ clip

Theo cái lý của tôi, nếu con tôi sai thì tôi chấp nhận. Nhưng con tôi không sai: không nhậu nhẹt, không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú, không tụ năm tụ ba… bỏ vợ đi chơi. Nó còn làm việc vất vả luôn, không hề có một sai phạm gì đối với vợ con. Vậy mà vợ nó lại làm như vậy là sai rồi.

Dù vợ chồng có giận hờn nhau như thế nào thì cũng phải làm hòa. Đâu ra cái kiểu bỏ nhà đi rồi mướn phòng trọ ở với trai. Tôi đã nghi từ lâu rồi bởi người phụ nữ thương con sẽ chẳng bao giờ bỏ 2 đứa nhỏ cho tôi nuôi, không hề bận tâm tới. Nó đi làm về tắm rửa, ăn uống rồi nhòm con có xíu. Tôi chiều chuộng nó quá nên mới sinh hư".

Tiếp đó, bà bắt con trai gọi điện cho công an tố cáo, đồng thời xin tờ đơn chứng nhận để làm giấy ly hôn. Trong suốt diễn biến sự việc, cô con dâu tỏ thái độ bình thản, chỉ ngồi im, cúi mặt xuống như thể không hề có lỗi gì trong chuyện này.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận. Hầu hết mọi người đều cho rằng bà mẹ chồng và người chồng đã hành động đúng đắn khi không sử dụng bạo lực như những vụ đánh ghen khác. 

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