Tại TP Thủ Đức, 1 người đàn ông đã bị bạn dùng kiếm chém gần đứt lìa cẳng tay trái ở trước cửa nhà.

Ngày 28/2, Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, đang truy xét đối tượng Bùi Hữu Tài (ngụ phường Trường Thọ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 27/2, Tài cầm 1 cây kiếm đến tận nhà của anh H. (30 tuổi) trên đường Tam Châu, phường Tam Bình, quận Thủ Đức để nói chuyện. Tại đây, 2 bên xảy ra xích mích nên Tài dùng kiếm chém anh H. gần đứt lìa cẳng tay trái.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Người Lao Động

Chém người xong, Tài ngay lập tức lên xe đồng bọn bỏ trốn. Riêng anh H. được người dân chở đến Bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng mất máu, cẳng tay trái gần đứt lìa.

Ngay trong đêm hôm qua, Công an TP Thủ Đức phối hợp với Công an phường Tam Bình đã có mặt tại hiện trường để điều tra và truy bắt đối tượng.

Được biết, Tài và anh Vũ Văn H. là bạn học chung và rất thân thiết với nhau. Vì 900.000 đồng tiền nợ mà 2 bên xảy ra mâu thuẫn, sau đó có nhiều lần thách thức gặp mặt giải quyết. Tài hiện đã bỏ trốn, gia đình y đang vận động y ra đầu thú.

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