Thai nhi tử vong, người nhà gửi đơn tố 1 bệnh viện tại Đắk Lắk

Tin nóng 25/02/2021 06:35

Anh Y.P.N (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) đã gửi đơn đến cơ quan chức năng đề nghị làm rõ nguyên nhân tử vong của thai nhi còn trong bụng mẹ.

Chiều 24/2, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang thu thập tài liệu và thành lập Hội đồng chuyên môn xác minh nguyên nhân tử vong của một thai nhi. Chiều cùng ngày, đoàn công tác của Sở Y tế cũng đang làm việc Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ để làm rõ vụ việc.

Trước đó, anh Y.P.N. đã gửi đơn đến cơ quan chức năng phản ánh vợ anh là chị H.H.M. (23 tuổi) trước đó mang thai 39 tuần tuổi khỏe mạnh, tuy nhiên sau khi vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ sinh thì lại thai nhi tử vong.

Theo trình bày cụ thể của anh Y.P.N. với Người Lao Động, ngày 20/2, vợ anh là chị M. đã đến sinh tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ. Tại đây, có một nữ hộ sinh trực, khám cho vợ anh và nói đã mở 2 cm nên yêu cầu nhập viện. Đến 2 giờ sáng ngày 21/2, vợ anh chuyển dạ, có 2 nữ hộ sinh tiêm thuốc và đỡ đẻ. Sau đó, thai nhi tử vong

Trong khi đó, theo báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ, sản phụ H.H.M. vào viện khoảng 16 giờ 30 ngày 20/2. Bệnh viện đã tiến hành các bước xét nghiệm. Khoảng 5 giờ 30 ngày 21/2, qua thăm khám cho thấy tim thai dao động 140-150l/p, cổ tử cung mở hết, ối vỡ hoàn toàn, ngôi đầu nên bệnh viện đã cho tiến hành thở oxy.

Sau 10 phút, nhận thấy đầu không lọt, tim thai dao động 155-165l/p, phía bệnh viện đã cho thở oxy, cho sản phụ nằm nghiêng, truyền dịch, mở hội chẩn. Sau đó, các bác sĩ đã thống nhất chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến trên là Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Quang Hùng, Trưởng Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, khi tiếp nhận sản phụ H.H.M., qua ống nghe và siêu âm thì tim thai không còn nữa. Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh đã giải thích cho gia đình và tiến hành mổ lấy thai. Được biết, thai nhi giới tính nam, nặng 3,1kg. Sau khi mổ, sức khỏe của sản phụ đã ổn định.

Thai nhi tử vong, người nhà gửi đơn tố 1 bệnh viện tại Đắk Lắk - Ảnh 1
Sở  Y tế tỉnh đang tiến hành làm rõ vụ việc thai nhi tử vong sau khi sản phụ nhập viện sinh - Ảnh: Người Lao Động

Anh Y.P.N. cho biết thêm, ngày 23/2, Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ đã tới nơi vợ anh đang nằm viện thăm và gửi 2 triệu đồng. Lúc đầu người nhà không nhận, nhưng sau đó, bệnh viện đưa tiền này cho mẹ vợ anh. 

Còn theo ông Y Nhân Mlô, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ: Bệnh nhân nằm viện và chuyển dạ đến giai đoạn cuối, do khó sinh nên Bệnh viện này đã quyết định chuyển lên tuyến trên. Phía Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ đã làm đúng quy trình khám, chữa bệnh. Đồng thời, bệnh viện đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của thai nhi.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La cho biết, Hội đồng chuyên môn sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, bệnh án liên quan đến vụ việc và làm việc với các bệnh viện trên để làm rõ nguyên nhân tử vong của thai nhi. 

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