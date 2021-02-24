Ông Đoàn Ngọc Hải: 'Dù là quán bar hay nhà hàng, công việc rửa chén bát tôi vẫn sẽ làm' để có tiền xây nhà cho người nghèo

Xã hội 24/02/2021 14:44

Thời gian gần đây, mọi người gần xa đang thực sự cảm thấy ấm lòng với câu chuyện ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM) chấp nhận làm “bồi bàn” để có tiền xây nhà cho người nghèo.

Trưa 23/2, ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM) đã có mặt tại quán cơm 5.000 đồng thuộc khuôn viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế, phường An Tây, TP Huế. Ông diện chiếc áo trắng và đôi dép tổ ong quen thuộc, làm “bồi bàn” ở đây.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông cho biết: "Mình đã viết lên facebook là mình sẽ làm việc cho một nhà hàng, khách sạn, quán ăn 2 ngày. Mỗi một ngày từ 17 - 21h và mức thù lao mình đề nghị là 60 triệu.

Mục đích của mình lấy 2 ngày đó được 60 triệu để xây những căn nhà cho người dân tộc ở các vùng cao. Nhưng những mạnh thường quân của quán cơm 5.000 họ đề nghị với mình là 30 phút thôi, chứ không phải 2 ngày nữa.

Mình thực hiện trong 30 phút, phục vụ các cháu sinh viên nghèo, những người nghèo của Huế. Mình mang sữa của bà con Huế đến đây tặng cho mỗi người 2 hộp”.

Cũng theo nguồn tin trên, anh Nguyễn Đăng Hậu (đại diện quán cơm 5.000 đồng) cho hay khi biết tin ông Hải muốn kêu gọi số tiền 60 triệu đồng để xây nhà cho người nghèo, anh Hậu cùng các mạnh thường quân khác đã liên hệ với ông Hải. Họ đã ngỏ ý muốn ủng hộ số tiền nêu trên, đồng thời mời nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP.HCM đến quán cơm 5.000 đồng để trải nghiệm. Ông Hải không ngần ngại mà đồng ý ngay.

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Trước đó, ông Hải cũng chia sẻ trên trang cá nhân của mình về hành động nhân đạo ông sắp sửa thực hiện - Ảnh: FBNV

Được biết, ông Đoàn Ngọc Hải khẳng định với các bạn trẻ rằng ông đến quán cơm làm "bồi bàn" không phải để lấy sự nổi tiếng, mà để có sự lan tỏa thông điệp tốt đẹp này, tìm được nhiều mạnh thường quân hơn nữa.

Như vậy là sau 30 phút phục vụ, ông Đoàn Ngọc Hải đã dùng cơm tại quán và đánh giá mô hình này rất hay, cần được nhân rộng ở nhiều địa phương. Chưa dừng lại ở đó, ông còn chia sẻ thêm: "Nếu nhận được lời đề nghị của một quán bar hay nhà hàng làm phục vụ mà đổi lại 60 triệu đồng để xây nhà cho người nghèo vùng cao, tôi đồng ý ngay. Công việc rửa chén bát tôi vẫn sẽ làm", VnExpress ghi nhận thông tin trên.

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Phong cách giản dị thường thấy trong những chuyến thiện nguyện của ông Đoàn Ngọc Hải - Ảnh: FBNV

Sau khi nhận 60 triệu đồng qua chuyển khoản, ông Hải lái xe cấp cứu ra Bắc, hướng đến huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang để trao sữa mình nhận được đồng thời tính toán việc xây nhà cho người nghèo.

Làm "bồi bàn" 30 phút, ông Đoàn Ngọc Hải nhận được "thù lao" 60 triệu xây nhà cho người nghèo

Làm "bồi bàn" 30 phút, ông Đoàn Ngọc Hải nhận được "thù lao" 60 triệu xây nhà cho người nghèo

Chấp nhận lời đề nghị làm "bồi bàn" phục vụ tại quán cơm dành cho người nghèo, ông Đoàn Ngọc Hải đã nhận được số tiền "thù lao" 60 triệu đồng để xây nhà cho những người dân khó khăn ở vùng cao.

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