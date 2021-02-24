Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, đang tạm giữ Lộc Văn Coi để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích. Đối tượng sau khi đi nhậu về đã tẩm xăng đốt vợ khiến nạn nhân bỏng toàn thân rất nặng.

Ngày 21/2, lãnh đạo UBND xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn thông tin vụ việc ông Lộc Văn Coi (47 tuổi, người địa phương) đi uống rượu về và đánh đập vợ là bà Hà Thu Hường (45 tuổi). Chưa dừng lại ở đó, nghi phạm còn tẩm xăng đốt vợ.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, bà Hường nhập viện trong tình trạng bị bỏng rất nặng, diện tích vết bỏng lớn, sâu, tiên lượng xấu và có nguy cơ tử vong cao. Còn Coi thì bị cơ quan địa phương bắt giữ ngay sau đó.

Bà Hường đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: BVĐK tỉnh Lạng Sơn

"Bệnh nhân cần phải chuyển lên tuyến trên điều trị mới có cơ hội cứu sống nhưng gia đình không đủ điều kiện kinh tế", đại diện bệnh viện cho hay.

Được biết, gia đình bà Hường có một con trai 20 tuổi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Hoàn cảnh hai vợ chồng khó khăn, chủ yếu làm ruộng. Bản thân Coi thì nghiện rượu, không có nghề nghiệp ổn định và hay đánh vợ khi say.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của Pháp luật.

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