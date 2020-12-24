Sau nhiều ngày điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ kẻ tình nghi gây ra vụ án giết người đốt xác xảy ra trên địa bàn huyện Cao Lãnh.

Trao đổi với báo chí, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị này đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ Lê Trường Thành (sinh năm 1972, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), nghi phạm gây ra vụ án giết người đốt xác xảy ra tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh.

Nghi phạm trong vụ giết người đốt xác tại Đồng Tháp đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại Phú Yên - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Công an nhân dân, kẻ tình nghi bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Phú Yên. Trước đó, vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 14/12, tại nhà bà Trần Thị Hồng Liên (sinh năm 1975) xảy ra vụ án giết người và cố ý gây thương tích. Nạn nhân được xác định là anh Võ Hoàng Quân (38 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Hiện trường vụ án mạng gây xôn xao - Ảnh: Internet

Vào thời điểm xảy ra sự việc, anh Quân đến nhà bà Liên chơi và ngủ qua đêm. Sau đó, anh Quân bị kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà dùng dao chém rồi dùng xăng đốt dẫn đến tử vong tại hiện trường.

Ngoài ra, bà Liên và 2 người con cũng bị chém. Sau khi gây án, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. 3 mẹ con bà Liên hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Qua điều tra, cơ quan công an nhận định đối tượng và nạn nhân có mâu thuẫn.

Được biết, cả bà Liên và anh Quân đều đã ly hôn, từng hợp tác thu mua trái cây rồi nảy sinh tình cảm với nhau. Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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