Cô gái chết lặng khi biết bí mật động trời của bố dượng trong nhà tắm sau 14 năm

Thế giới 24/12/2020 10:05

Suốt 14 năm sống chung, cô gái xem bố dượng như người thân của mình. Thế nhưng vào một ngày, cô gái bàng hoàng phát hiện ông ta đã lắp camera quay lén trong nhà tắm.

Việc lắp camera quay lén đã trở thành vấn nạn được xã hội quan tâm, đặc biệt là với chị em phụ nữ. Mới đây, câu chuyện của một cô gái sống tại thị trấn Llanelli, hạt Carmarthenshire, xứ Wales khiến dư luận vô cùng bức xúc. Theo đó, từ năm 4 tuổi, Lauren Brightwood đã sống chung với mẹ và bố dượng Thomas Craig Lewis.

Cô luôn xem người đàn ông này như bố ruột nhưng không ngờ rằng ông ta đã đặt máy quay lén trong nhà tắm để quay lại những hình ảnh riêng tư của cô suốt 3 năm liền.

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Sau 14 năm sống chung, cô gái bàng hoàng phát hiện bố dượng lắp camera quay lén trong nhà tắm - Ảnh: Internet

Cụ thể, ngay đêm trước sinh nhật lần thứ 18 của mình, Lauren nhìn thấy phía trên cửa phòng tắm có một chiếc điện thoại kỳ lạ. Sau khi lấy xuống kiểm tra, cô phát hiện đó là điện thoại của bố dượng, trong đó chứa nhiều hình ảnh riêng tư của cô.

Lauren cho biết cô phát hiện chiếc điện thoại quay lén vào năm 2018. Bố dượng đã lén quay hình ảnh khỏa thân của Lauren trong suốt 3 năm, kể từ khi cô mới 14 tuổi. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Lauren đã nhanh chóng gọi cho mẹ mình là bà Michelle để báo cảnh sát. Bà Michelle đã gọi Thomas ra đối chất. Cuối cùng, ông ta đã thừa nhận quay lén con gái riêng của vợ ở cả nhà cũ và nhà mới.

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Vụ việc khiến nạn nhân mắc chứng lo âu, trầm cảm và rồi loạn ăn uống - Ảnh: Internet

Theo lời khai của Thomas với cảnh sát, ông ta đã quay khoảng 5 - 10 clip từ khi con gái riêng của vợ trong 3 năm. Thomas giải thích rằng ông ta chỉ muốn xem quá trình thay đổi của Lauren để xem cô bé trông thế nào khi trưởng thành. Vụ việc khiến nạn nhân bị ảnh hưởng nặng nề về tâm lý, khiến cô bị mắc chứng lo âu, trầm cảm và rối loạn ăn uống.

Vào ngày 22/12 vừa qua, tòa án đã đưa vụ việc ra xét xử. Cuối cùng, Thomas bị kết án 10 tháng tù giam và 18 tháng tù treo cùng với 100 giờ lao động công ích.

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