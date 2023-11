Liên quan đến vụ phát hiện thi thể trong vali tại một căn nhà ở quận 7 (TP.HCM), cơ quan công an đã bắt một nghi phạm người Hàn Quốc.

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể trong vali tại một căn nhà thuộc KDC Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM), Công an TP.HCM cho biết đã bắt được nghi phạm người Hàn Quốc.

Danh tính nghi phạm được xác định là Jeong In Cheol (SN 1985, quốc tịch Hàn Quốc). Người này bị tình nghi sát hại đồng hương rồi phân xác bỏ vào vali.

Nghi can Jeong In Cheol bị nghi liên quan đến vụ phát hiện thi thể trong vali - Ảnh: Pháp Luật và Bạn Đọc

Phát hiện nhiều dụng cụ dính máu bên cạnh thi thể không nguyên vẹn trong vali - Ảnh: Internet

Theo Pháp Luật và Bạn Đọc, nghi phạm Jeong In Cheol bị bắt khi đang lẩn trốn ở quận 2, TPHCM. Khi bị bắt, nghi phạm Jeong In Cheol đã được trinh sát di lý về trụ sở công an để lấy lời khai làm rõ vụ án.

Trước đó, nghi can đã thuê ngôi nhà 3 tầng ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7. Cách đây 3 ngày, người đàn ông này đã trả nhà. Tối 27/11, chủ nhà đến dọn dẹp thì bàng hoàng phát hiện thi thể trong vali.

Bên cạnh chiếc vali, cơ quan công an cũng phát hiện nhiều dụng cụ dính máu như cưa, kiềm cộng lực, nghi dùng để phân xác nạn nhân.

Nguyên nhân và động cơ gây án vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

