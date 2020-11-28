Sau khi phát hiện thi thể trong vali tại một căn nhà ở quận 7, Công an TP.HCM đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác định danh tính nạn nhân và nghi phạm gây án.
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Liên quan đến vụ phát hiện thi thể trong vali gây xôn xao dư luận, bước đầu Công an TP.HCM đã xác định được danh tính nạn nhân và nghi phạm trong vụ án.
Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng, cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị sát hại phân xác là nam giới, 31 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc.
Theo Vietnamnet, nghi phạm trong vụ án là đồng hương với nạn nhân, khoảng trên 30 tuổi.
Trước đó, nghi can đã thuê ngôi nhà 3 tầng ở đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7. Cách đây 3 ngày, người đàn ông này đã trả nhà. Tối 27/11, chủ nhà đến dọn dẹp thì bàng hoàng phát hiện thi thể trong vali.
Bên cạnh chiếc vali, cơ quan công an cũng phát hiện nhiều dụng cụ dính máu như cưa, kiềm cộng lực, nghi dùng để phân xác nạn nhân.
Vụ án mạng đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.