Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong va li ở TP.HCM

Xã hội 28/11/2020 09:48

Sau khi phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ căn nhà thuộc KDC Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM), người dân lập tức báo công an. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng phát hiện một chiếc vali chứa thi thể bên trong nhà vệ sinh, cạnh đó là nhiều dụng cụ dính máu.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra làm rõ vụ phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong va li ở một căn nhà thuộc khu dân cư trên địa bàn phường Tân Hưng, quận 7.

Theo thông tin trên Công an nhân dân, vào tối 27/11, người dân sống tại KDC Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7) phát hiện mùi hôi thối phát ra từ một căn nhà 3 tầng trên đường số 3 nên gọi điện báo với Công an phường Tân Hưng.

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Phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong chiếc vali - Ảnh: Internet
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Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra - Ảnh: Internet

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng nhanh chóng có mặt xác minh. Bên trong căn nhà nghi vấn có nhiều đồ đạc xáo trộn, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Tại nhà vệ sinh của căn nhà phát hiện chiếc vali màu hồng. Mở ra kiểm tra, ai nấy bàng hoàng vì bên trong vali là một cơ thể không nguyên vẹn.

Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra làm rõ vụ việc. Người dân xung quanh nghe tin cũng đã kéo đến hiện trường theo dõi, bàn tán. 

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều dụng cụ như cưa, kiềm cộng lực dính máu bên cạnh chiếc vali chứa thi thể. Nguyên nhân vụ án vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.  

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