Nghi bị cha dượng hiếp dâm, UBND phường 6 (TP. Cà Mau) đã đưa bé gái vào trung tâm bảo trợ xã hội để chờ kết quả điều tra từ công an.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau đang điều tra làm rõ vụ bé gái 12 tuổi tố bị cha dượng hiếp dâm lúc mẹ vắng nhà gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo thông tin trên Người Đưa Tin, ngày 20/11 vừa qua, Công an phường 6, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau tiếp nhận thông tin từ một người dân về việc cháu N.T.M.D. (12 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) nghi bị cha dượng xâm hại.

Đưa bé gái 12 tuổi vào trung tâm bảo trợ xã hội vì nghi bị cha dượng hiếp dâm - Ảnh minh họa: Internet

Bé gái 12 tuổi cho biết, trước đây cháu sống cùng nhà với cha dượng là ông T. ở xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai từ khoảng tháng 7/2020.

Tháng 9/2020, cháu D. bị ông T. ép quan hệ tình dục 2 lần vào 2 ngày liên tiếp tại nhà. Đến ngày 10/11, mẹ ruột của D. đưa cháu đến một quán cơm ở phường 6, TP. Cà Mau để làm thuê.

Tại đây, cháu D. đã kể cho chủ quán cơm nghe việc mình bị cha dượng xâm hại. Người chủ quán lập tức đưa cháu bé đến công an trình báo.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn Thơm, Phó chủ tịch UBND phường 6 cho biết cha cháu D. đã mất, bản thân cháu thì không muốn về ở với mẹ ruột. Chính quyền địa phương đã đưa cháu bé vào trung tâm bảo trợ xã hội để chờ kết quả điều tra.

Vụ việc đang được Công an TP. Cà Mau phối hợp với Công an thị xã Giá Rai điều tra làm rõ.

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