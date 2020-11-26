Đưa bé gái 12 tuổi vào trung tâm bảo trợ xã hội vì nghi bị cha dượng hiếp dâm lúc mẹ vắng nhà

Xã hội 26/11/2020 21:50

Nghi bị cha dượng hiếp dâm, UBND phường 6 (TP. Cà Mau) đã đưa bé gái vào trung tâm bảo trợ xã hội để chờ kết quả điều tra từ công an.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Cà Mau đang điều tra làm rõ vụ bé gái 12 tuổi tố bị cha dượng hiếp dâm lúc mẹ vắng nhà gây xôn xao dư luận địa phương. 

Theo thông tin trên Người Đưa Tin, ngày 20/11 vừa qua, Công an phường 6, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau tiếp nhận thông tin từ một người dân về việc cháu N.T.M.D. (12 tuổi, ngụ xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) nghi bị cha dượng xâm hại.

bi cha duong hiep dam 1
Đưa bé gái 12 tuổi vào trung tâm bảo trợ xã hội vì nghi bị cha dượng hiếp dâm - Ảnh minh họa: Internet

Bé gái 12 tuổi cho biết, trước đây cháu sống cùng nhà với cha dượng là ông T. ở xã Phong Thạnh Đông, thị xã Giá Rai từ khoảng tháng 7/2020.

Tháng 9/2020, cháu D. bị ông T. ép quan hệ tình dục 2 lần vào 2 ngày liên tiếp tại nhà. Đến ngày 10/11, mẹ ruột của D. đưa cháu đến một quán cơm ở phường 6, TP. Cà Mau để làm thuê. 

Tại đây, cháu D. đã kể cho chủ quán cơm nghe việc mình bị cha dượng xâm hại. Người chủ quán lập tức đưa cháu bé đến công an trình báo. 

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn Thơm, Phó chủ tịch UBND phường 6 cho biết cha cháu D. đã mất, bản thân cháu thì không muốn về ở với mẹ ruột. Chính quyền địa phương đã đưa cháu bé vào trung tâm bảo trợ xã hội để chờ kết quả điều tra. 

Vụ việc đang được Công an TP. Cà Mau phối hợp với Công an thị xã Giá Rai điều tra làm rõ. 

Nghe tiếng thở gấp dưới tầng 2, chồng xuống kiểm tra thì phát hiện vợ đang quan hệ với trai lạ và cái kết đau lòng

Nghe tiếng thở gấp dưới tầng 2, chồng xuống kiểm tra thì phát hiện vợ đang quan hệ với trai lạ và cái kết đau lòng

Sau khi bắt quả tang vợ ngoại tình, người chồng đã hành động quá khích dẫn đến cái kết đau lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   cha dượng hiếp dâm hiếp dâm bé gái Hiếp dâm người dưới 16 tuổi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 38 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 4 giờ 38 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 8 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 38 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn