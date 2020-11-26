Nghe tiếng thở gấp dưới tầng 2, chồng xuống kiểm tra thì phát hiện vợ đang quan hệ với trai lạ và cái kết đau lòng

Sau khi bắt quả tang vợ ngoại tình, người chồng đã hành động quá khích dẫn đến cái kết đau lòng.

Mới đây, trang Sohu chia sẻ câu chuyện chồng bắt quả tang vợ ngoại tình và cái kết đau lòng thu hút sự quan tâm dân mạng.

Cụ thể, người đàn ông họ Lý (Trung Quốc) sống cùng vợ và con trai trong một căn nhà 3 tầng. Thông thường, cả gia đình anh Lý thường ngủ trên tầng 3.

Một ngày nọ, sau khi ăn cơm tối, anh Lý định lên phòng ngủ trên tầng 3 nghỉ ngơi thì cô vợ nói phòng đó nóng quá, muốn đưa con xuống ngủ ở phòng ngủ tầng 2.

Anh Lý không nghi ngờ gì, quyết định đi ngủ sớm để lấy lại sức sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đến nửa đêm, người chồng bỗng tỉnh giấc vì buồn đi vệ sinh. Lúc này, anh Lý bất ngờ nghe thấy âm thanh lạ. Đi xuống phòng ngủ tầng 2, người đàn ông sững sờ khi thấy vợ đang ở cùng người đàn ông lạ mặt.

Cả hai còn đang quan hệ với nhau. Anh Lý sốc nặng với những gì mình nhìn thấy. Chẳng những cô vợ cắm sừng chồng mà còn cả gan quan hệ với nhân tình ngay trong nhà.

Chồng bắt quả tang vợ quan hệ với nhân tình ngay trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Trong lúc mất bình tĩnh, anh Lý cầm gậy xông vào phòng đánh kẻ thứ ba thừa sống thiếu chết. Thấy nhân tình của vợ nằm bất động trên nền đất, anh Lý bắt đầu hoảng loạn và gọi điện báo cảnh sát rằng nhà mình có trộm.

Nhận tin báo, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường lấy lời khai, đồng thời đưa "tên trộm" vào bệnh viện cấp cứu. Trước khi tra hỏi của cảnh sát, người vợ đã thừa nhận kẻ bị đánh bất tỉnh là nhân tình của mình chứ không phải trộm.

Sau đó, anh Lý cũng bị đưa về đồn cảnh sát để điều tra về hành vi gây thương tích nghiêm trọng. Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện bão mạng và nhận về nhiều bình luận, chia sẻ. Hầu hết dân mạng đều chỉ trích cô vợ phản bội nhưng cũng không đồng tình với cách giải quyết bạo lực, coi thường pháp luật của người chồng.

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