Cụ thể, người phụ nữ tên H.L.N. đã lặn lội từ Bến Tre lên TP.HCM để làm rõ nghi vấn chồng cặp kè với người phụ nữ khác. Trước đó, chị N. phát hiện bài đăng trên trang cá nhân của kẻ thứ ba, cộng thêm cuộc gọi nhầm của người anh chơi chung nhóm với chồng nên biết cả nhóm sau khi ăn chơi xong sẽ về khách sạn "hú hí" với nhau.

"Thức tới sáng, khóc cả đêm nhắn tin gọi điện muốn nát máy nhưng vẫn không nhận được hồi âm từ chồng mình. 8h sáng, em quyết định lên Sài Gòn tìm, thật sự 'trăm nghe không bằng mắt thấy' mọi người ơi!.

Clip người vợ yêu cầu nhân tình của chồng mở cửa

Em vào khách sạn thì tìm nhầm phòng của anh bạn chơi chung với chồng nên bị lộ. Công an đến giải quyết vì em làm mất trật tự.

Chồng em biết mình đã bị phát hiện nên khóa trái cửa một tiếng kêu không ra. Đến khi có chìa khóa thì bé đó trốn mãi trong nhà vệ sinh không chịu ra.

Người vợ phát hiện chồng ngoại tình nhờ bài đăng trên trang cá nhân của kẻ thứ ba - Ảnh: Internet

Dù em không ra, chị vẫn biết em trong đó mà Nhi! Có thể chị vẫn bình tĩnh và lịch sự với em. Mặc dù em biết chồng chị nhưng em vẫn… mà thôi sống vậy cũng tốt. Nhờ em mà chị có thể nhận ra bộ mặt của chồng như thế nào, 2 đứa ráng qua lại với nhau bền vững nhé.

Còn anh – chồng ơi! Gọi anh lần cuối cùng vì chắc sẽ có người thay em mà. Quen nhau gần 2 năm, em tưởng anh tốt lắm, miệng anh luôn nói anh đàng hoàng lắm, chưa hề sai với ai. Đúng rồi, hình như anh chỉ sai với mỗi em thôi.

Clip vợ bầu đánh ghen thu hút sự quan tâm của dân mạng

Em bầu 7 tháng. Trong 7 tháng em mang bầu anh gạt em hết lần này đến lần khác. Em vẫn bỏ qua vì em thương con, thương cả anh. Nhưng em lại bắt tại trận anh chở con bé kia qua tận Tiền Giang đi ăn (em vẫn bỏ qua). Đến hôm nay, chúng ta kết thúc tại đây. Chắc anh sẽ không hối hận với những việc đã làm đâu bởi anh thương em và con thì không làm vậy. Chúc anh và cô gái có một cuộc tình đẹp", chị N. chia sẻ trên trang cá nhân.

Người vợ hứa với công an sẽ không làm gì vi phạm pháp luật - Ảnh cắt từ clip

Theo hình ảnh trong clip bắt ghen, chị N. tìm cách thuyết phục cô nhân tình của chồng ra khỏi nhà vệ sinh nói chuyện tử tế nhưng cô gái này vẫn nhất định cố thủ ở đó. Sau khi được công an thuyết phục, cô vợ cũng quyết định đi về.

Cũng theo lời cô vợ, sau khi xảy ra sự việc, người chồng không hề xin lỗi vợ con mà nhắn tin cho nhân tình xin lỗi và mong tha thứ. Điều này khiến chị N. vô cùng đau đớn. Hiện người chồng và cô gái được cho là nhân tình đã khóa trang cá nhân vì bị cộng đồng mạng công kích, ném đá.