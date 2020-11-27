Công an huyện Mê Linh đang điều tra nghi án chồng giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử gây xôn xao dư luận địa phương.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết đang điều tra làm rõ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xóm 7, xã Tráng Việt khiến một người phụ nữ tử vong.

Theo thông tin trên Pháp Luật và Bạn Đọc, vào sáng sớm nay (27/11), người dân xóm 7 bàng hoàng phát hiện một cặp vợ chồng khoảng 50 tuổi bất tỉnh tại nhà riêng.

Công an huyện Mê Linh đang điều tra làm rõ nghi án chồng giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử - Ảnh minh họa: Internet

Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt điều tra làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, người vợ đã tử vong, trên cơ thể có vết chém. Người chồng bất tỉnh trên nền đất, bên cạnh là chai thuốc diệt cỏ.

Cơ quan công an nhanh chóng đưa người chồng vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Công an huyện Mê Linh đang tiếp tục điều tra làm rõ nghi án chồng giết vợ rồi tự tử.

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