Sau thông tin về quá trình hành nghề của ông Võ Hoàng Yên có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật, Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình hành nghề của ông này.

Ngày 11/3, Cục Quản lý y, dược cổ truyền (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Thuận báo cáo tình hình hành nghề của ông Võ Hoàng Yên. Theo công văn, thời gian qua, Cục Quản lý y, dược cổ truyền đã nhận được nhiều thông tin phản ánh của báo chí về trường hợp ông Võ Hoàng Yên hành nghề khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Qua thông tin tiếp nhận ban đầu, chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh của ông Võ Hoàng Yên do Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cấp.

Công văn của Cục Y dược cổ truyền gửi Sở Y tế tỉnh Bình Thuận

Cục Quản lý y, dược cổ truyền đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bình Thuận kiểm tra, rà soát toàn bộ thông tin về việc cấp chứng chỉ hành nghề của ông Võ Hoàng Yên (sau khi tốt nghiệp y sĩ tại Trường trung cấp Tuệ Tĩnh (Thanh Hoá) vào tháng 7/2017, ông Võ Hoàng Yên đã thực hành tại cơ sở nào theo quy định để có đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh vào năm 2018); quá trình hành nghề khám, chữa bệnh của ông Võ Hoàng yên tại tỉnh Bình Thuận và các địa phương khác (nếu có).

Trước đó, ngày 10/3, Sở Y tế Bình Thuận cho biết, đã tiến hành kiểm tra 2 cơ sở mà ông Võ Hoàng Yên đã từng về công tác khám chữa bệnh.

Những năm qua, ông Võ Hoàng Yên được đồn thổi là "thần y" khi có khả năng trị được bệnh câm, điếc, bại liệt... Gần đây, ông này bị vợ chồng ông Dũng "lò vôi" tố giác việc lừa đảo hàng trăm tỉ đồng gây sự chú ý của dư luận.

Sự thật về tài chữa bệnh của 'thần y' Võ Hoàng Yên: Chuyên gia nêu ý kiến, Sở Y tế vào cuộc Ngày 11/3, ông Đặng Thức Anh Vũ - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận xác nhận, Sở đã đi kiểm tra 2 cơ sở mà ông Võ Hoàng Yên đã từng về công tác khám chữa bệnh.

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