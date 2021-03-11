Tuy nhiên, bên cạnh những tình tiết "gay cấn" về vụ việc được hé lộ hàng ngày thì cách chữa bệnh của ông Yên cũng là một đề tài đáng chú ý.

Vừa qua, vụ "lùm xùm" giữa vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và " lương y " Võ Hoàng Yên nổ ra đã khiến dư luận vô cùng xôn xao. Được biết, vợ chồng ông Dũng tố vị lương y này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền từ thiện lên đến 135 tỷ đồng. Hiện, sự việc đang được giao cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Thanh Niên, TS-BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc bệnh viện Tai - mũi - họng TP.HCM khẳng định không có phương pháp đông y nào điều trị được điếc bẩm sinh.

Trước đó, ông Võ Hoàng Yên được biết đến như một người có thể chữa bệnh câm, điếc, bại liệt bằng phương pháp đông y. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại cho biết điều ngược lại.

TS-BS Minh cho biết bệnh nhân cần phải đo tai, làm các test về thính học xác định là nghe kém hay không nghe. Sau đó sử dụng các thiết bị như cấy ốc tai điện tử, sử dụng máy nghe,... để hỗ trợ.

Nói về cách chữa bệnh của vị “thần y” này, GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Y học TP.HCM (nguyên Giám đốc bệnh viện Tai - mũi - họng TP.HCM) cho biết, có nhiều loại điếc, điếc bẩm sinh, điếc người lớn. Mỗi loại điếc cần một quy trình điều trị khác nhau. Việc gõ, tát bệnh nhân - cách ông Yên - là không thể nào có kết quả được với điếc bẩm sinh, điếc do bệnh lý, điếc đột ngột...

“Người bệnh muốn xác định mình có điếc hay không thì nên đến bệnh viện chuyên khoa để xác định. Nếu thật sự điếc thì bác sĩ sẽ đánh giá, hướng dẫn điều trị. Không nên tự mình đi tìm những phương pháp điều trị không hợp khoa học”, GS-TS Ngọc Dung chia sẻ khuyến cáo với báo Thanh Niên.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, ông Trần Văn Dần, Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lại thẳng thắn cho biết cách điều trị bệnh của lương y Võ Hoàng Yên đang làm là cách điều trị mang tính dân gian, truyền miệng, "điều trị ăn may".

Theo Báo Giao Thông, mới đây, vào ngày 11/3, ông Đặng Thức Anh Vũ - PGĐ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận xác nhận, Sở đã đi kiểm tra 2 cơ sở mà ông Võ Hoàng Yên đã từng về công tác khám chữa bệnh.



Một cơ sỡ khám chữa bệnh của ông Yên ở Hà Tĩnh - Ảnh: Internet

“Nội dung kiểm tra toàn diện, gồm tất cả các nội dung xoay quanh vụ việc lùm xùm người dân phản ánh. Sở đã giao Phòng thanh tra phối hợp với địa phương xác minh, có kết quả sẽ báo cáo Sở Y tế và thông tin với báo chí”, bác sĩ Vũ nói.

Được biết, ông Yên chỉ được Sở Y tế Bình Thuận cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh y học cổ truyền từ tháng 11/2018. Do đó, ông Yên chỉ được giúp việc chuyên môn, chưa đủ điều kiện hoạt động tại các phòng khám.

Hiện, sự việc vẫn đang được cập nhật, điều tra, làm rõ.