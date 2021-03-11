Sự thật về tài chữa bệnh của 'thần y' Võ Hoàng Yên: Chuyên gia nêu ý kiến, Sở Y tế vào cuộc

Xã hội 11/03/2021 18:03

Ngày 11/3, ông Đặng Thức Anh Vũ - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Thuận xác nhận, Sở đã đi kiểm tra 2 cơ sở mà ông Võ Hoàng Yên đã từng về công tác khám chữa bệnh.

Vừa qua, vụ "lùm xùm" giữa vợ chồng ông Dũng "lò vôi" và "lương y" Võ Hoàng Yên nổ ra đã khiến dư luận vô cùng xôn xao. Được biết, vợ chồng ông Dũng tố vị lương y này có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền từ thiện lên đến 135 tỷ đồng. Hiện, sự việc đang được giao cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Tuy nhiên, bên cạnh những tình tiết "gay cấn" về vụ việc được hé lộ hàng ngày thì cách chữa bệnh của ông Yên cũng là một đề tài đáng chú ý.

Trước đó, ông Võ Hoàng Yên được biết đến như một người có thể chữa bệnh câm, điếc, bại liệt bằng phương pháp đông y. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại cho biết điều ngược lại.

vo hoang yen 1
Ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: Internet

Theo Thanh Niên, TS-BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc bệnh viện Tai - mũi - họng TP.HCM khẳng định không có phương pháp đông y nào điều trị được điếc bẩm sinh.

TS-BS Minh cho biết bệnh nhân cần phải đo tai, làm các test về thính học xác định là nghe kém hay không nghe. Sau đó sử dụng các thiết bị như cấy ốc tai điện tử, sử dụng máy nghe,... để hỗ trợ.  

Nói về cách chữa bệnh của vị “thần y” này, GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội Y học TP.HCM (nguyên Giám đốc bệnh viện Tai - mũi - họng TP.HCM) cho biết, có nhiều loại điếc, điếc bẩm sinh, điếc người lớn. Mỗi loại điếc cần một quy trình điều trị khác nhau. Việc gõ, tát bệnh nhân - cách ông Yên - là không thể nào có kết quả được với điếc bẩm sinh, điếc do bệnh lý, điếc đột ngột... 

“Người bệnh muốn xác định mình có điếc hay không thì nên đến bệnh viện chuyên khoa để xác định. Nếu thật sự điếc thì bác sĩ sẽ đánh giá, hướng dẫn điều trị. Không nên tự mình đi tìm những phương pháp điều trị không hợp khoa học”, GS-TS Ngọc Dung chia sẻ khuyến cáo với báo Thanh Niên.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, ông Trần Văn Dần, Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lại thẳng thắn cho biết cách điều trị bệnh của lương y Võ Hoàng Yên đang làm là cách điều trị mang tính dân gian, truyền miệng, "điều trị ăn may". 

Theo Báo Giao Thông, mới đây, vào ngày 11/3, ông Đặng Thức Anh Vũ - PGĐ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận xác nhận, Sở đã đi kiểm tra 2 cơ sở mà ông Võ Hoàng Yên đã từng về công tác khám chữa bệnh.

Sự thật về tài chữa bệnh của 'thần y' Võ Hoàng Yên: Chuyên gia nêu ý kiến, Sở Y tế vào cuộc - Ảnh 2
Một cơ sỡ khám chữa bệnh của ông Yên ở Hà Tĩnh - Ảnh: Internet 

“Nội dung kiểm tra toàn diện, gồm tất cả các nội dung xoay quanh vụ việc lùm xùm người dân phản ánh. Sở đã giao Phòng thanh tra phối hợp với địa phương xác minh, có kết quả sẽ báo cáo Sở Y tế và thông tin với báo chí”, bác sĩ Vũ nói.

Được biết, ông Yên chỉ được Sở Y tế Bình Thuận cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh y học cổ truyền từ tháng 11/2018. Do đó, ông Yên chỉ được giúp việc chuyên môn, chưa đủ điều kiện hoạt động tại các phòng khám.

Hiện, sự việc vẫn đang được cập nhật, điều tra, làm rõ.

Chân dung người dám đứng ra 'bóc trần sự thật' về 'thần y' Võ Hoàng Yên: 'Tôi đã phải vượt lên sự sỉ nhục để sống'

Chân dung người dám đứng ra 'bóc trần sự thật' về 'thần y' Võ Hoàng Yên: 'Tôi đã phải vượt lên sự sỉ nhục để sống'

Bà Nguyễn Phương Hằng - vợ doanh nhân Dũng “lò vôi” bóc trần sự thật và tố cáo "lương y" Võ Hoàng Yên bằng những lời lẽ đanh thép, sắc bén khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   Dũng lò vôi bà Nguyễn Phương Hằng lương y

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 57 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do chồng cũ đột ngột quay về tìm cuốn sách cũ

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Sự thật đằng sau lời khuyên vô lý của chị gái khiến tôi đứng giữa ranh giới biết ơn và phẫn nộ

Tâm sự 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn