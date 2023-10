Chân dung người dám đứng ra 'bóc trần sự thật' về 'thần y' Võ Hoàng Yên: 'Tôi đã phải vượt lên sự sỉ nhục để sống'

Trước khi trở thành vợ ông chủ khu du lịch Đại Nam, bà Hằng đã từng kết với một người đàn ông Việt. Hai người đã đăng ký kết hôn vào tháng 10/2006 và có một con gái chung, sau đó đã thuận tình ly hôn.

Bà Hằng gặp ông Huỳnh Uy Dũng và nên duyên vợ chồng vào ngày 8/6/2010. Lễ cưới chính thức được diễn ra tại Thành Đại Nam.

Bà Hằng và ông Dũng trong lễ kỷ niệm ngày cưới vào năm 2019 - Ảnh: Saostar

Năm 2012, bà Hằng sinh cho ông Dũng "lò vôi" cậu con trai tên Huỳnh Hằng Hữu. Trong tiệc thôi nôi con, vợ chồng bà Hằng khiến giới truyền thông bất ngờ khi tuyên bố chính thức trao khối tài sản khổng lồ của mình cho cậu con trai.

Tháng 5/2020, ông Dũng tiếp tục gây sốc khi thông báo về việc ông sẽ rời khỏi thương trường, tập trung vào công việc thiện nguyện. Bà Hằng, vợ ông, sẽ tiếp quản vị trí Tổng Giám đốc Điều hành Công ty cổ phần Đại Nam.

Theo Người Lao Động, chia sẻ về cuộc hôn nhân với ông Dũng, bà Hằng từng mạnh mẽ cho biết: "Tôi không lấy của anh Dũng một đồng hay hai đồng mà tôi lấy tất cả tiền của anh Dũng rồi gộp với tiền riêng của tôi để làm từ thiện, dâng hiến hết cho đời. Tôi là Nguyễn Phương Hằng, tôi đi hiên ngang bên đời anh Dũng!". Quả thật, bản lĩnh và khí chất của người phụ nữ này khiến bất kỳ ai cũng phải nể phục.

Phải kiếm sống từ năm 25 tuổi, bà Hằng cho biết bản thân chưa từng gặp thất bại trên thương trường.

Nói về quan điểm xài tiền của mình, bà Hằng nói: “Tôi không phải là người phụ nữ thích xài tiền đàn ông. Những thứ tôi thích thì tôi phải ráng làm ra để hưởng thụ, không sống nhờ vào ai kể cả là chồng mình”.

Bà cho biết: 'Tôi không phải là người phụ nữ thích xài tiền đàn ông. Những thứ tôi thích thì tôi phải ráng làm ra để hưởng thụ, không sống nhờ vào ai kể cả là chồng mình' - Ảnh: FBNV

Được biết, trước đó, bà cũng từng có nhiều phát ngôn để đời, đủ sức truyền cảm hứng cho mọi phụ nữ về giá trị và nghị lực của bản thân.

“Có những buổi sáng ngủ dậy, tôi không có một đồng xu dính túi nhưng tôi tin mình đã có mặt trên cuộc đời này thì tôi không phải là một người phụ nữ vô dụng”

“Tôi không bao giờ tuyệt vọng, kể cả ngày mai mọi thứ có trở về con số 0 tôi vẫn dửng dưng sống. Bởi vì khi sinh ra, tôi đã không mang theo thứ gì nên khi mất chẳng có gì để ngạc nhiên cả”.

Nói về người vợ kề vai sát cánh trong kinh doanh lẫn cuộc sống, ông Dũng “lò vôi” cũng từng cho biết ông cảm thấy may mắn khi có bà Hằng bên cạnh. Bà đã thức tỉnh ông, đồng thời, là người “khóc thay cho tôi và sắp xếp cùng tôi tìm một lối ra trong danh dự”.

Trong khi đó, bà Hằng cũng nói về chồng mình bằng những lời chân thật: “Tôi hạnh phúc vì ông xã rất trân trọng và ngưỡng mộ tôi. Tiền tài, địa vị của anh không phải là thứ tôi kiếm tìm, thậm chí chúng còn mang lại cho tôi đau khổ, nghiệt ngã và cả hiểm nguy đến tính mạng. Tôi đã phải vượt lên sự sỉ nhục để sống, tôi và anh đã tìm thấy nhau trong nước mắt, trong tận cùng bằng sự đớn đau”.

Ông Dũng cảm thấy may mắn khi có vợ kề vai sát cánh trong kinh doanh lẫn cuộc sống - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, để có được hạnh phúc như hiện tại, vợ chồng ông Dũng đã phải vượt qua bao điều tiếng dư luận cũng như các vấn đề liên quan đến kinh tế.

Được biết, khoảng tháng 9/2007, thời điểm khi hai người nảy sinh tình cảm cũng là lúc ông Dũng bắt tay vào xây dựng khu du lịch Đại Nam. Rất nhiều người đã không tin ông. Thậm chí ông còn bị mang tiếng có “ước mơ ngu xuẩn” khi chi 5.000 tỷ đồng và huy động 2.000 nhân công xây dựng khu du lịch này.

Nhưng với ủng hộ và đóng góp không nhỏ của bà Hằng, ông Dũng đã quyết tâm thực hiện ước mơ xây dựng Đại Nam thanh khu du lịch đứng đầu Đông Nam Nam Á như hiện nay.

Thế mới nói, bà Hằng không những là vợ mà còn là tri kỷ, tri ân cùng ông Dũng vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Ngoài thương trường, ông Dũng, bà Hằng còn được biết đến bởi các hoạt động từ thiện. Theo lời ông Dũng, 2 vợ chồng ông trích hết lợi nhuận của công ty để làm từ thiện, nếu không đủ thì mỗi năm bán đi một vài tài sản để làm từ thiện.

Trở lại câu chuyện giữ vợ chồng bà Hằng - ông Dũng và vị "lương y" Võ Hoàng Yên kia. Được biết, bà Hằng đã nộp đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Hằng đã nộp đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Lao Động

Trong đơn tố giác tội phạm, bà Hằng thông tin đến nay, bà đã chuyển cho những tài khoản ông Yên cung cấp một số tiền lên đến 135 tỷ đồng. Bà Hằng khẳng định ông Yên còn có một nhóm người giúp sức để lừa đảo tài sản của nhiều người khác với số tiền lớn. Do đó, bà Hằng đề nghị Công an TP.HCM xem xét để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ Hoàng Yên và các đồng phạm.

Vào ngày 2/3, giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên đã có buổi đối chất tại Trung ương Tịnh Độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Sau buổi làm việc, hai bên đã thống nhất sẽ đưa vụ việc ra cơ quan chức năng giải quyết.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết và chưa có kết luận cuối cùng.