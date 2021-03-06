Tâm sự người vợ tố chồng đòi 42 triệu khi ly hôn: 'Tôi rẽ đi đâu muộn 2 phút là về nhà phải thanh minh, giải thích cặn kẽ với chồng'

Theo Pháp luật Việt Nam, mới đây, chủ nhân câu chuyện, chị P.T.T.H. đã có những tiết lộ chi tiết về vụ việc. Cụ thể, chị H. là giáo viên công tác trong ngành giáo dục - trước đây đã từng có một đời chồng. Được biết, chị có nợ chồng cũ khi còn chung sống với nhau khoản tiền gần 100 triệu để xây nhà. Sau khi ly hôn , chị gặp anh Đ.N.H. và cả hai tiến tới hôn nhân. Đám cưới diễn ra theo đúng quy định của pháp luật, trước sự chứng kiến của hai gia đình. Anh Đ.N.H. đang làm công nhân tại một khu công nghiệp ở Hải Dương.

Vài ngày qua, một người vợ trẻ đã lên tiếng tố 'chồng đòi lại tiền ăn, tiền khám chữa bệnh và thậm chí đòi luôn chiếc bình điện ắc quy xe đạp điện', khi ấy, chồng thì mới cho mang theo đồ đạc cá nhân rời đi khi hai người chia tay . Việc này khiến dư luận xôn xao không ngớt.

Tuy nhiên, kết hôn được một thời gian, giữa hai vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn, anh Đ.N.H. thường xuyên kiểm soát điện thoại, đi lại của vợ.

Khi biết chuyện của vợ, anh Đ.N.H. đồng ý “san sẻ gánh nặng” và có đưa cho chị 13,3 triệu đồng tiền mừng cưới của cả 2 vợ chồng để chị H. trả nợ. Hàng tháng, anh Đ.N.H. đưa cho vợ 5 triệu, số tiền này chị H. trích lại đưa cho mẹ chồng 1 triệu để mua đồ ăn hàng ngày, còn lại 4 triệu để 2 vợ chồng chi tiêu. Tiền lương giáo viên hàng tháng chị dành để trả nợ.

“Nhưng không vì thế mà tôi hết yêu thương chồng mà cố gắng vun vén cho gia đình, tôi hết sức nhường nhịn và làm theo ý của người chồng. Có nhiều lần rất vô lý, anh Đ.N.H. tính đi từ trường về nhà mất bao nhiêu thời gian, khi tôi rẽ đi đâu muộn 2 phút là về nhà phải thanh minh, giải thích cặn kẽ với chồng” - chị H. chia sẽ với Pháp luật Việt Nam.

Cứ tưởng mọi chuyện rồi sẽ qua đi, nhưng hai người tiếp tục xảy ra to tiếng khi chị H. nghi anh Đ.N.H. giấu điện thoại của mình vì muốn can thiệp sâu vào đời tư và kiểm soát chị.

Ngày 23/2 vừa qua, chị H. đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau đó, khi biết chị muốn về lấy đồ thì anh Đ.N.H. đã giấu hết giấy tờ và đồ dùng cá nhân của chị H. và đồng thời thách thức: “Nếu cô không trả hết cô sẽ không lấy được một cái gì. Tôi nghĩ cô sẽ cần đống giấy tờ quan trọng của cô hơn đấy".

Sáng ngày 25/2, chị H. đã chuẩn bị được 1 số tiền gần 20 triệu đồng với mục đích trả trước khoản tiền 13 triệu tiền nợ và 1 chỉ vàng cưới là 5 triệu. Nhưng khi về tới cổng nhà thì khoá đã bị thay.

Chị H. có trèo vào nhà, chạy lên phòng định mở cửa nhưng anh Đ.N.H. chặn lại và đòi phải có đủ tiền thì mới được lấy đồ đi, rồi lao đến tát chị H.. Hai bên xảy ra xô xát rồi chị H. đã bị ngã xuống cầu thang.

Đến ngày 27/2, chị H. có quay lại để lấy đồ sau khi đã chuẩn bị đủ số tiền là 42.600.000 đồng. Nhưng phải đến lần thứ 3 mới được người chồng cho lấy giấy tờ và đồ đạc cá nhân. Việc trao tiền, nhận đồ có biên bản bàn giao và chính quyền địa phương làm chứng.

Biên bản bàn giao trong vụ việc - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Sau khi nhận đủ đồ của mình, anh Đ.N.H. còn căn dặn bố mẹ canh nhà vì sợ chị H. sẽ lấy đồ của nhà mình.

Về việc chiếc xe đạp điện, do anh Đ.N.H. có sửa chữa và thay bình điện ắc quy mới nên khi chia tay, “cả bố mẹ chồng đều chạy vào lấy tua vít cho anh Đ.N.H. tháo bình nạp điện ra”.

Chi H. cũng tiết lộ, khi mới lấy nhau được 6 tháng, anh Đ.N.H. cũng đã bảo chị H. nếu muốn chia tay mà lấy đồ đi thì phải trả tiền ăn hàng tháng cho anh, những tưởng chồng chỉ đùa nhưng ai ngờ đến giờ thì là thật.

Được biết, anh Đ.N.H. đã viết và ký đơn ly hôn rồi gửi cho chị H. kèm những giấy tờ liên quan.

Hiện, vẫn chưa có thông tin trực tiếp từ phía anh Đ.N.H..