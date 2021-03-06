Vụ vợ tố chồng đòi 42 triệu khi ly hôn: Hàng xóm tiết lộ chi tiết bất ngờ về người chồng

Xã hội 06/03/2021 17:22

Liên quan đến vụ việc chồng đòi lại tiền ăn, tiền khám chữa bệnh mới cho vợ chia tay, mới đây, người dân quanh khu vực gần gia đình hai vợ chồng này cho hay cả hai đều hoà đồng, vui vẻ với hàng xóm và thương yêu nhau.

Vài ngày qua, vụ việc người vợ trẻ lên tiếng tố chồng đòi lại tiền ăn, tiền khám chữa bệnh mới cho mang theo đồ đạc cá nhân khi hai người chia tay khiến dư luận vô cùng xôn xao. Cụ thể, người vợ chia sẻ, khi ly hôn, người chồng bắt cô phải trả lại hơn 42 triệu đồng bao gồm: Tiền ăn hàng tháng (14 tháng) là 12 triệu đồng; tiền đi khám chữa bệnh để phục vụ sinh sản và tiền đóng học của chị H. là 7 triệu đồng; tiền đóng học phí của chị H. lần 2 là 5 triệu đồng; tiền mừng cưới của anh H. là 13,3 triệu đồng và 1 chỉ vàng mẹ chồng tặng cho chị H. ngày cưới trị giá 5,6 triệu đồng.

Theo thông tin tờ Doanh nghiệp và Tiếp thị đăng tải, cô vợ tên là P.T.T.H. (31 tuổi, quê huyện Kiến Xương, Thái Bình) và chồng là anh Đ.N.H. (32 tuổi, quê tại Kiến Xương, Thái Bình).

Vụ vợ tố chồng đòi 42 triệu khi ly hôn: Hàng xóm tiết lộ chi tiết bất ngờ về người chồng - Ảnh 1
Thông tin được người vợ đăng tải trên Facebook

Liên quan đến vụ việc này, người dân quanh khu vực gần gia đình hai vợ chồng trên cho biết, 2 người mới kết hôn được hơn 1 năm nay. Trong suốt thời gian bên nhau, cả 2 đều luôn vui vẻ hoà đồng với hàng xóm láng giềng.

Một người phụ nữ sinh sống cạnh nhà vợ chồng chị H. cho biết, bà và những người hàng xóm quanh khu vực vô cùng bất ngờ khi nghe câu chuyện vợ chồng chị H. chia tay.

Vụ vợ tố chồng đòi 42 triệu khi ly hôn: Hàng xóm tiết lộ chi tiết bất ngờ về người chồng - Ảnh 2
Biên bản liệt kê các khoản tiền giữa hai bên

Cụ thể, một người hàng xóm đánh giá, anh H. có ngoại hình ưa nhìn, khéo ăn nói, sống hoà thuận với hàng xóm xung quanh nên không để mất lòng ai. "Thường ngày anh H. đi làm ở Hải Dương còn cô vợ đi dạy học. Mỗi lần H. về, hai vợ chồng thường đi chung khắp nơi, đi ăn cưới cũng nắm tay nhau lên hát rất tình cảm", người hàng xóm cho biết.

Về phía chị H., chị này cũng được đánh giá là sống hoà thuận, mẹ chồng thường xuyên khen ngợi, cô cũng được bà con hàng xóm quý mến.

Về chiếc xe đạp điện mà chị H. đem về nhà chồng rồi bị chồng đòi bình điện khi ly hôn với lý do anh này đã sửa chữa khi xe hỏng, một người hàng xóm cho biết, từ khi chị H. mang chiếc xe này về nhà thường nhìn thấy mẹ anh H. dùng để đi lại: "Mẹ chồng của H. vẫn thường khoe với chúng tôi về chiếc xe đạp điện rằng con dâu mang về cho đi, giờ thấy bảo chồng cũng đòi cả bình điện khi ly hôn", một người hàng xóm nói.

Trước vụ việc trên, vị lãnh đạo UBND xã Quốc Tuấn xác nhận sự việc với Doanh nghiệp và Tiếp thị và cho biết năm 2019 anh H. và chị H. có làm đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, hiện nay do mâu thuẫn cuộc sống gia đình nên hai người muốn chia tay nhau. Được biết, cả anh H. và chị H. đều từng có gia đình, sau khi chia tay người cũ thì hai người đến với nhau, có làm đăng ký kết hôn.

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