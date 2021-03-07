Ông Võ Hoàng Yên đã viết thư xin trả lại tiền cho ông Huỳnh Uy Dũng, thế nhưng vợ chồng ông lại cho rằng "cuộc chiến chỉ mới bắt đầu".
Ngày 6/3, ông Huỳnh Uy Dũng hay còn được biết đến với cái tên Dũng “lò vôi” cho hay, ông vừa nhận thư của ông Võ Hoàng Yên xin được trả lại vợ chồng ông Dũng bà Hằng số tiền mà ông Yên đã nhận. Được biết, trước đó, ông Yên đã gửi vào tài khoản trả lại cho bà Hằng 20 tỷ đồng tiền mặt và sổ hồng của căn nhà trị giá 18 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trên tài khoản cá nhân, bà Hằng cho biết: “Cuộc chiến mới bắt đầu” và hứa sẽ lột trần trụi sự thật “để mọi người biết mà thức tỉnh và cảnh giác với những kẻ có ăn học mang danh lương y giờ thành lương lẹo giữa công chúng”.
Theo Dân Việt, ông Dũng cũng chia sẻ: “Ba bốn ngày nay, bản thân tôi trực tiếp gặp rất nhiều nạn nhân đã bị Võ Hoàng Yên lừa gạt. Nên vợ chồng tôi quyết định vì hàng ngàn, hàng vạn nạn nhân trong và ngoài nước, chúng tôi sẽ lột trần sự thật vì các nạn nhân”.
Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã nộp đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong đơn tố giác tội phạm, bà Hằng thông tin đến nay, bà đã chuyển cho những tài khoản ông Yên cung cấp một số tiền lên đến 135 tỷ đồng. Bà Hằng khẳng định ông Yên còn có một nhóm người giúp sức để lừa đảo tài sản của nhiều người khác với số tiền lớn. Do đó, bà Hằng đề nghị Công an TP. HCM xem xét để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ Hoàng Yên và các đồng phạm.
Trước đó, ngày 2/3, giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên đã có buổi đối chất tại Trung ương Tịnh Độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Sau buổi làm việc, hai bên đã thống nhất sẽ đưa vụ việc ra cơ quan chức năng giải quyết.
Nguyên văn bài đăng của bà Nguyễn Phương Hằng về vụ việc
"Quý vị thân mến Phương Hằng tôi không bao giờ phụ lòng tin yêu của quý vị. Đây là lá thư ông Yên vừa gửi đến cho tôi, tôi đã nói nếu tôi vì số tiền đó thì tôi có thể thoả hiệp mọi cách để lấy lại. Tôi thật sự muốn lột trần sự thật một tổ chức lừa đảo để thức tỉnh mọi người. Tất cả những gì tôi nói là sự thật siêu thật, tôi không cam tâm vì cộng đồng vì mọi người. Tôi đã và đang làm tất cả vì cộng đồng, tôi muốn mọi sự thật phải trả về đúng nghĩa, cuộc sống của người nghèo khổ bệnh tật đã khốn khó lại còn bị lừa dối, vì vậy trái tim tôi lên tiếng chỉ mong sao mọi người nhận ra chân tướng dối trá, lưu manh trí thức mang tâm linh để trục lợi và làm tán gia bại sản bao người. Quý vị hãy chờ xem những nạn nhân tiếp theo sẽ vạch trần tội lỗi của ông ấy. Cuộc chiến mới bắt đầu và chúng ta hãy tin vào luật nhân quả, luật pháp và tòa án lương tâm của những kẻ tiếp tay cho ông ấy thực hiện xuyên suốt 14 năm là tổ chức nào. Cảm ơn quý vị đã thương mến cổ vũ và hết lòng tin vào tôi. Vì sự thật luôn lột trần ra tất cả, vì tôi đã hứa với quý vị sẽ lột trần trụi sự thật ra để mọi người biết mà thức tỉnh và cảnh giác với những kẻ có ăn học mang danh lương y giờ thành lương lẹo giữa công chúng".