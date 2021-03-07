Tuy nhiên, trên tài khoản cá nhân, bà Hằng cho biết: “Cuộc chiến mới bắt đầu” và hứa sẽ lột trần trụi sự thật “để mọi người biết mà thức tỉnh và cảnh giác với những kẻ có ăn học mang danh lương y giờ thành lương lẹo giữa công chúng”.

Ngày 6/3, ông Huỳnh Uy Dũng hay còn được biết đến với cái tên Dũng “lò vôi” cho hay, ông vừa nhận thư của ông Võ Hoàng Yên xin được trả lại vợ chồng ông Dũng bà Hằng số tiền mà ông Yên đã nhận. Được biết, trước đó, ông Yên đã gửi vào tài khoản trả lại cho bà Hằng 20 tỷ đồng tiền mặt và sổ hồng của căn nhà trị giá 18 tỷ đồng.

Theo Dân Việt, ông Dũng cũng chia sẻ: “Ba bốn ngày nay, bản thân tôi trực tiếp gặp rất nhiều nạn nhân đã bị Võ Hoàng Yên lừa gạt. Nên vợ chồng tôi quyết định vì hàng ngàn, hàng vạn nạn nhân trong và ngoài nước, chúng tôi sẽ lột trần sự thật vì các nạn nhân”.

Trong đơn tố giác tội phạm, bà Hằng thông tin đến nay, bà đã chuyển cho những tài khoản ông Yên cung cấp một số tiền lên đến 135 tỷ đồng. Bà Hằng khẳng định ông Yên còn có một nhóm người giúp sức để lừa đảo tài sản của nhiều người khác với số tiền lớn. Do đó, bà Hằng đề nghị Công an TP. HCM xem xét để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ Hoàng Yên và các đồng phạm.

Trước đó, ngày 2/3, giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên đã có buổi đối chất tại Trung ương Tịnh Độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Sau buổi làm việc, hai bên đã thống nhất sẽ đưa vụ việc ra cơ quan chức năng giải quyết.