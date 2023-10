Trong đơn tố giác tội phạm, bà Hằng thông tin đến nay, bà đã chuyển cho những tài khoản ông Yên cung cấp một số tiền lên đến 135 tỷ đồng. Bà Hằng khẳng định ông Yên còn có một nhóm người giúp sức để lừa đảo tài sản của nhiều người khác với số tiền lớn. Do đó, bà Hằng đề nghị Công an TP. HCM xem xét để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Võ Hoàng Yên và các đồng phạm.

Trước đó, ngày 2/3, giữa bà Nguyễn Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên đã có buổi đối chất tại Trung ương Tịnh Độ cư sĩ Phật hội Việt Nam. Sau buổi làm việc, hai bên đã thống nhất sẽ đưa vụ việc ra cơ quan chức năng giải quyết.