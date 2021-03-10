Vợ đại gia Dũng ‘lò vôi’: ‘Tôi muốn bùng nổ sự thật, nếu như vì tiền thì tôi không ngồi đây để lột trần ông Võ Hoàng Yên'

Tại buổi giao lưu, bà Hằng giành hơn phân nửa thời gian để nhắc về mâu thuẫn đang xảy ra những ngày gần đây giữa vợ chồng bà và ông Võ Hoàng Yên . Xuyên suốt buổi trò chuyện, bà Hằng luôn cho rằng ông Võ Hoàng Yên lừa đảo và khẳng định những hành vi sai trái của ông sẽ bị pháp luật xử lý sớm. Không những thế, vợ vị đại gia còn trả lời tất cả những câu hỏi được khán giả đặt ra, với một thái độ vô cùng tự tin và đầy khí chất.

Tối 8/3, bà Nguyễn Phương Hằng (vợ đại gia Huỳnh Uy Dũng , tức Dũng "lò vôi", Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại Nam, Bình Dương) đã tổ chức một buổi chia sẻ và trò chuyện. Ngoài hơn 1.000 người tham dự trực tiếp còn có gần 30.000 người xem qua livestream trên mạng xã hội Facebook của bà Hằng.

Cũng trong buổi trò chuyện hôm 8/3, bà liên tục nhắc nhiều lần câu nói “Ông Yên sẽ gặp rắc rối vì 8,2 tỷ (tiền cứu trợ lũ lụt và tiền vật tư xây dựng - PV) chứ không phải 200 tỷ”. Được biết, số tiền 200 tỷ là vấn đề tài chính của vợ chồng ông Yên với gia đình bà Hằng, việc này bà có thể không nói đến nhưng theo bà có những người rất nghèo khổ, nhà lại có người thân bệnh tật. Việc ông Yên đành đoạn lừa đảo không chừa sót bất kì một ai là quá nhẫn tâm. “Thật sự là cao thủ” – bà Hằng nói về “thần y” Võ Hoàng Yên.

'Ông Yên sẽ gặp rắc rối vì 8,2 tỷ chứ không phải 200 tỷ', vợ vị đại gia liên tục nhấn mạnh - Ảnh: FBNV

Nói về buổi gặp mặt đối chất hôm 2/3 tại Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam, bà Hằng chia sẻ trong thâm tâm bà, đây chỉ là nơi để giãi bày những vấn đề ẩn khuất giữa đôi bên, chứ không phải là nơi để giải quyết những vấn đề pháp lý. Vậy mà ông Yên đã đem luật sư đến, điều này đồng nghĩa với việc “Ông ấy đã cắt đứt ân tình với chúng tôi từ lúc đấy rồi!” – bà Hằng nhấn mạnh.

Bà Hằng chia sẻ thêm: “Cái tôi muốn bùng nổ cho quý vị biết là sự thật. Nguyễn Phương Hằng tôi xin thề nếu như vì tiền thì hôm nay tôi không ngồi đây để lột trần ông Võ Hoàng Yên. Đã 3-4 lần ông Võ Hoàng Yên đã yêu cầu được trả lại tiền để “chìm xuồng” vụ này nhưng hình như đó là thói quen chuyên nghiệp của ông ấy”.

Bà Nguyễn Phương Hằng cho biết mọi việc bà đang theo đuổi không phải vì tiền, tất cả là sự hướng đến cộng đồng - Ảnh: FBNV

Trước đó, vào chiều ngày 6/3, ông Võ Hoàng Yên đã gửi thư đến cho vợ chồng ông Dũng “lò vôi” xin trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ ông bà. Tuy nhiên, bà Nguyễn Phương Hằng quả quyết khẳng định việc tố cáo ông Yên là để phơi bày sự thật chứ không phải thoả hiệp để lấy lại tiền. Vì vậy những ngày sau khi phát giác sự việc về một lương y mà mình hết lòng tin tưởng, bà Hằng đã quyết định phải “chiến đấu” tới cùng trong “trò chơi công lý” lần này.

Nếu theo dõi thường xuyên trang cá nhân của vợ đại gia Dũng “lò vôi”, cộng đồng mạng sẽ thấy bà Nguyễn Phương Hằng sử dụng trang cá nhân chính chủ của mình để trực tiếp đăng tải, cập nhật những tin tức mới nhất về vụ “tài chính bất minh” giữa vợ chồng bà và ông Võ Hoàng Yên.

Hiện, vụ việc vẫn chưa có một kết luận chính thức nào từ các cơ quan chức năng. Tất cả những gì diễn ra trong thời gian gần đây vẫn chưa hề có dấu hiệu “hạ nhiệt” bởi sự quyết liệt của bà Nguyễn Phương Hằng cùng vô vàn bình luận nhiều chiều từ cư dân mạng.