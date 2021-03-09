Hà Nội: Nghi án chồng giết vợ và con gái 7 tuổi rồi tự tử

Xã hội 09/03/2021 15:27

Ngày 9/3, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, đang điều tra vụ án mạng khiến 2 người tử vong xảy ra trên địa bàn huyện.

Theo nguồn tin từ Zing, đại diện UBND huyện Đông Anh cho biết, vào ngày 8/3, cơ quan chức năng nhận tin báo của người dân về việc chị Đ.T.H. (38 tuổi) cùng con gái là N.T.D.P. (7 tuổi) tử vong tại một phòng trọ ở huyện Đông Anh.

Nghi phạm sát hại hai mẹ con là chồng chị H. Sau khi gây án, hung thủ tự sát nhưng bất thành.

Theo lãnh đạo H. Phúc Thọ (Hà Nội), gia đình này là công dân của xã Võng Xuyên, H. Phúc Thọ nhưng sang H. Đông Anh thuê nhà để làm ăn, sinh sống.

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 Cáo phó của hai nạn nhân được gia đình công bố - Ảnh: Thanh Niên 

Sáng 8/3, người này đã ra tay sát hại vợ và con gái. Đến trưa cùng ngày, người này gọi điện thông báo sự việc cho người thân rồi tự tử, nhưng được phát hiện, đưa đi cấp cứu ngay sau đó; 2 nạn nhân tử vong được đưa về quê tổ chức tang lễ theo phong tục - theo thông tin từ Thanh Niên. 

"Hiện, người chồng đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Chúng tôi chưa thể cung cấp gì thêm vì đang trong quá trình điều tra", Trưởng Công an huyện Đông Anh trao đổi với Zing.

Hiện, cơ quan chức năng đang đợi sức khỏe của người chồng phục hồi để tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

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