Vụ thiếu nữ 16 tuổi rơi từ tầng 9 chung cư tử vong: Trong nhà phát hiện nhiều viên thuốc ngủ

Xã hội 09/03/2021 14:04

Người dân sống tại cho hay sau khi nghe tiếng động mạnh, họ phát hiện một nữ sinh rơi từ tầng cao chung cư xuống và đã tử vong.

“Khoảng 6g sáng, nghe tiếng động lớn, tôi ngó ra thì vô cùng hoảng sợ khi thấy một nữ sinh nằm bất động ở lan can tầng 2 sảnh phía sau tòa nhà”, báo Phụ Nữ online dẫn lời một cư dân sống tại tầng 4 chung cư CT2 A.

Sau khi người dân sống tại chung cư CT2 A Mỹ Đình 2 (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện vụ việc nữ sinh rơi lầu dẫn đến tử vong, họ đã ngay lập tức báo với cơ quan chức năng.

tu vong 1
 Tầng 2 (mái đen) nơi nữ sinh rơi xuống và tử vong - Ảnh: Phụ nữ online

Ông Triệu Văn Trinh - Phó trưởng công an phường Mỹ Đình 2 (Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, vào sáng cùng ngày đơn vị đã tiếp nhận vụ việc.

“Nạn nhân là em V.N.B.C (SN 2005), học sinh lớp 10. Nữ sinh này rơi từ tầng 9. Sáng nay mẹ em đi công tác từ 4g sáng. Khoảng 6g bố có gọi 3 anh chị em dậy đi học, một lát sau thì xảy ra sự việc đáng tiếc. Tại phòng ngủ của nữ sinh phát hiện vỉ thuốc ngủ có 9 viên nhưng chỉ còn lại 1 viên, không biết nữ sinh này có uống hay không. Sau khi xảy ra sự việc, công an phường đã bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy đưa thi thể nữ sinh xuống và điều tra nguyên nhân sự việc”, ông Trinh cho hay.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

Xử lý Chi cục trưởng túm cổ áo CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Xử lý Chi cục trưởng túm cổ áo CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngành Y tế Tuyên Quang đã đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh này, vì túm cổ áo CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn hồi 1/2021 vừa qua.

Xem thêm
Từ khóa:   rơi lầu tử vong nữ sinh rơi lầu tử vong rơi lầu ở Hà Nội

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 30 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 1 giờ 59 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn