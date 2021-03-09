Người dân sống tại cho hay sau khi nghe tiếng động mạnh, họ phát hiện một nữ sinh rơi từ tầng cao chung cư xuống và đã tử vong.

“Khoảng 6g sáng, nghe tiếng động lớn, tôi ngó ra thì vô cùng hoảng sợ khi thấy một nữ sinh nằm bất động ở lan can tầng 2 sảnh phía sau tòa nhà”, báo Phụ Nữ online dẫn lời một cư dân sống tại tầng 4 chung cư CT2 A.

Sau khi người dân sống tại chung cư CT2 A Mỹ Đình 2 (phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện vụ việc nữ sinh rơi lầu dẫn đến tử vong, họ đã ngay lập tức báo với cơ quan chức năng.

Tầng 2 (mái đen) nơi nữ sinh rơi xuống và tử vong - Ảnh: Phụ nữ online

Ông Triệu Văn Trinh - Phó trưởng công an phường Mỹ Đình 2 (Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, vào sáng cùng ngày đơn vị đã tiếp nhận vụ việc.

“Nạn nhân là em V.N.B.C (SN 2005), học sinh lớp 10. Nữ sinh này rơi từ tầng 9. Sáng nay mẹ em đi công tác từ 4g sáng. Khoảng 6g bố có gọi 3 anh chị em dậy đi học, một lát sau thì xảy ra sự việc đáng tiếc. Tại phòng ngủ của nữ sinh phát hiện vỉ thuốc ngủ có 9 viên nhưng chỉ còn lại 1 viên, không biết nữ sinh này có uống hay không. Sau khi xảy ra sự việc, công an phường đã bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy đưa thi thể nữ sinh xuống và điều tra nguyên nhân sự việc”, ông Trinh cho hay.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

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