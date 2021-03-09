Xử lý Chi cục trưởng túm cổ áo CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Xã hội 09/03/2021 12:04

Ngành Y tế Tuyên Quang đã đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh này, vì túm cổ áo CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn hồi 1/2021 vừa qua.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, sáng 9/3, đại diện Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Lại Quốc Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, chiều 11/1/2021, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội CSGT Công an TP Tuyên Quang đã yêu cầu dừng chiếc xe ôtô nhãn hiệu Toyota Prado mang BKS 22A-059.88 do ông Lê Quốc Đạt điều khiển. Nhận thấy ông Đạt có biểu hiện sử dụng rượu bia, CSGT yêu cầu người này đo nồng độ cồn theo quy định. Tuy nhiên, vị Chi cục trưởng không chấp hành, đồng thời túm cổ áo một chiến sĩ CSGT và có lời lẽ xúc phạm. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của ông Đạt ở mức trên 0,4 miligram/lít khí thở - theo nguồn tin từ Người Lao Động.

tum co ao csgt 1
 Ông Lê Quốc Đạt túm cổ áo chiến sĩ CSGT - Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau đó, cơ quan này đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đạt, với các hành vi sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính; điều khiển ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức phạt kịch khung; không chấp hành kiểm tra, có biểu hiện chống đối, cản trở lực lượng Cảnh sát giao thông.

Đồng thời, Công an TP Tuyên Quang đã ban hành quyết định xử phạt ông Đạt 3 triệu đồng về hành vi cản trở Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý vi phạm. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng ban hành quyết định xử phạt ông Đạt hơn 35 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe gần 2 năm theo quy định.

Trao đổi với Người Lao Động, về thông tin chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng ông Đạt đã túm cổ áo và tát CSGT, một lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang cho rằng không chính xác, ông Đạt chỉ có hành vi túm cổ áo CSGT.

Hà Tĩnh: Nam thanh niên chạy xe máy điện tông chết người phụ nữ đi bộ rồi bỏ trốn

Hà Tĩnh: Nam thanh niên chạy xe máy điện tông chết người phụ nữ đi bộ rồi bỏ trốn

Sau khi gây tai nạn khiến người phụ nữ đi bộ tử vong, nam thanh niên 20 tuổi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xem thêm
Từ khóa:   chống đối csgt chống người thi hành công vụ đo nồng độ cồn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 30 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 0 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Triệu Lệ Dĩnh lộ diện sau tin đồn giải nghệ, tình hình hiện tại gây chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn