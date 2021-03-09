Xử lý Chi cục trưởng túm cổ áo CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngành Y tế Tuyên Quang đã đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình của tỉnh này, vì túm cổ áo CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn hồi 1/2021 vừa qua.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, sáng 9/3, đại diện Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh vừa ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Lại Quốc Đạt, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó, chiều 11/1/2021, trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác Đội CSGT Công an TP Tuyên Quang đã yêu cầu dừng chiếc xe ôtô nhãn hiệu Toyota Prado mang BKS 22A-059.88 do ông Lê Quốc Đạt điều khiển. Nhận thấy ông Đạt có biểu hiện sử dụng rượu bia, CSGT yêu cầu người này đo nồng độ cồn theo quy định. Tuy nhiên, vị Chi cục trưởng không chấp hành, đồng thời túm cổ áo một chiến sĩ CSGT và có lời lẽ xúc phạm. Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của ông Đạt ở mức trên 0,4 miligram/lít khí thở - theo nguồn tin từ Người Lao Động.

Ông Lê Quốc Đạt túm cổ áo chiến sĩ CSGT - Ảnh: Cắt từ clip

Ngay sau đó, cơ quan này đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đạt, với các hành vi sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính; điều khiển ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức phạt kịch khung; không chấp hành kiểm tra, có biểu hiện chống đối, cản trở lực lượng Cảnh sát giao thông.

Đồng thời, Công an TP Tuyên Quang đã ban hành quyết định xử phạt ông Đạt 3 triệu đồng về hành vi cản trở Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý vi phạm. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang cũng ban hành quyết định xử phạt ông Đạt hơn 35 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe gần 2 năm theo quy định.

Trao đổi với Người Lao Động, về thông tin chia sẻ trên mạng xã hội cho rằng ông Đạt đã túm cổ áo và tát CSGT, một lãnh đạo Công an TP Tuyên Quang cho rằng không chính xác, ông Đạt chỉ có hành vi túm cổ áo CSGT.

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