Thông tin ban đầu xác định nạn nhân là nữ giới, sinh năm 2005, tử vong do rơi từ tầng cao chung cư xuống.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, sự việc trên xảy ra vào sáng nay (9/3), tại chung cư CT2 thuộc địa bàn phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Được biết, người dân sinh sống gần chung cư CT2 đã phát hiện một người rơi từ tầng cao xuống nên nhanh chóng báo chính quyền địa phương. Ngay sau đó, cảnh sát tới hiện trường và di chuyển thi thể nạn nhân ra khỏi đây.

Lãnh đạo UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, hiện các đơn vị chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ nguyên nhân tử vong của người này.

Ai như anh chồng Hà Nội này, mạnh tay chi hàng trăm triệu đồng để vợ vui ngày 8/3 Câu chuyện về những anh “chồng nhà người ta” không phải là chủ đề quá xa lạ đối với chị em phụ nữ. Thế nhưng cứ mỗi lần mạng xã hội nổi lên một pha phát “cẩu lương” mới, đây lại trở thành chủ đề bàn tán không thể “hạ nhiệt” của phái nữ. Gần đây nhất là chủ đề 8/3.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-thieu-nu-16-tuoi-roi-tu-tang-cao-chung-cu-ct2-xuong-tu-vong-398108.html